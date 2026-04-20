Karol G cierra Coachella con broche de oro: Peso Pluma y Becky G se unieron a su fiesta latina

Karol G canta QLONA con Peso Pluma

Peso Pluma subió al escenario para interpretar “QLONA” junto a Karol G. El mexicano, vestido con pañoleta, lentes oscuros y gorra, fue inmediatamente reconocido por el público. Al terminar la canción, Peso Pluma agradeció con emoción: “Muchísimas gracias, Karol. ¡Viva México, viva Colombia y viva toda la gente latina!”.

Más adelante, la artista cambió a un vibrante traje naranja para presentar “Tropicoqueta”. Luego llegó uno de los momentos más emotivos de la noche: un ensamble de mariachi femenino interpretó "Negrita de Mis Pesares” y Becky G se unió para cantar el himno empoderador “Mamiii” y, en un homenaje al reguetón, Karol G apareció con un outfit plateado y abrió las puertas a sus compatriotas colombianos. J Balvin se sumó para interpretar éxitos como “Ay vamos”, “Ginza” y “La canción”.

Karol G en Coachella 2026 (Karol G/Instagram)

Poco después llegó Ryan Castro, quien junto a Balvin interpretó “Ba Ba Bad Remix”, “Sanka” y “Tonto” cerrando esa sección con “Mi Gente” e “In da Ghetto”. Ryan no dudó en declarar: “Colombia en la casa, Medellín en la casa, ¡los latinos en la casa!”.

Otros highlights incluyeron un solo de trompeta del legendario Arturo Sandoval en “Ivonny Bonita”, la interpretación de “El barco” nueva en este setlist, “TQG”, “Amargura” que Karol interpretó con un traje inspirado en la bandera de Colombia y una versión salsa con orquesta, y un sentido homenaje a la música colombiana con “Va subiendo la corriente” de Toto La Momposina.