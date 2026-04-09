Karol G pone fin a los rumores y confirma que terminó con Feid: “Ya no quería estar ahí”

Después de meses de rumores sobre que Karol G y Feid terminaron, finalmente la cantante colombiana confirmó que está soltera y explicó que, después de tres años de relación, ambos decidieron separarse y seguir caminos distintos.
Las versiones sobre un posible rompimiento crecieron cuando los cantantes dejaron de compartir fotos en común en redes sociales y tampoco estuvieron juntos en eventos importantes.
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Karol G confirma su ruptura con Feid
Ante los rumores, Karol G finalmente confirmó que su relación con Feid llegó a su fin, aunque evitó mencionarlo directamente por su nombre. Según explicó, considera que sus momentos de mayor crecimiento ocurren cuando está sola.
“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser sincera, siempre he sentido que mis mayores momentos de crecimiento personal llegan cuando estoy sola”, confesó en entrevista para Playboy, donde también habló sobre su sesión, la cual la hizo sentirse más segura y cómoda.
Aunque la intérprete no mencionó directamente a Feid, sí hizo un guiño a la relación y dejó entrever que fue ella quien tomó la decisión de terminar: “Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘Vaya, aquí estoy otra vez’. Pero después lo vi distinto: ‘Qué bonito haber tenido el valor de reconocer que ya no quería estar ahí’”, expresó.
Karol G no entró en detalles sobre las razones que llevaron al final de su relación. Lo que sí dejó claro es que se entregó por completo durante el tiempo que compartieron. "Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de que incluso puedes perderte a ti misma", comentó.
Y también compartió las lecciones que se lleva de esta etapa, una historia que, para ella, ya forma parte del pasado: "Creo que hay que trabajar mucho en uno mismo para que la relación funcione. También hay que esforzarse para poder alejarse cuando uno se da cuenta de que no va a funcionar".
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Karol G siente presión para moderar sus comentarios sobre ICE
Karol Gcompartió su deseo de poder expresarse con mayor libertad sobre las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), aunque reconoció que hacerlo podría traerle consecuencias.
En entrevista con Playboy, la cantante explicó que ha sido advertida sobre posibles represalias si habla del tema públicamente: "La gente dice: 'Es mejor que no lo hagas'... ¿Por qué?, porque si dices algo, tal vez recibas una llamada al día siguiente: 'Oye, te retiramos la visa'. Te conviertes en carnada de algunas personas que quieren demostrar su poder", señaló.
La colombiana, quien está por hacer historia como una de las figuras principales del Festival de Coachella, confesó que aunque su equipo le recomienda mantenerse al margen, no descarta alzar la voz: "Para ser honesta, es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme. Pero, al fin y al cabo, ¿cuál es mi papel si estoy en esta situación?", contó.
Aun así, también puso en duda el verdadero impacto de pronunciarse de forma directa: "¿Qué impacto real tiene decir 'ICE Out' en comparación con otra cosa que pueda tener un impacto real en mi comunidad?", reconoció.