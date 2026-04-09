Karol G pone fin a los rumores y confirma que terminó con Feid: “Ya no quería estar ahí”

Karol G confirma su ruptura con Feid

Ante los rumores, Karol G finalmente confirmó que su relación con Feid llegó a su fin, aunque evitó mencionarlo directamente por su nombre. Según explicó, considera que sus momentos de mayor crecimiento ocurren cuando está sola.

Karol G (Getty Images)

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser sincera, siempre he sentido que mis mayores momentos de crecimiento personal llegan cuando estoy sola”, confesó en entrevista para Playboy, donde también habló sobre su sesión, la cual la hizo sentirse más segura y cómoda.

Aunque la intérprete no mencionó directamente a Feid, sí hizo un guiño a la relación y dejó entrever que fue ella quien tomó la decisión de terminar: “Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘Vaya, aquí estoy otra vez’. Pero después lo vi distinto: ‘Qué bonito haber tenido el valor de reconocer que ya no quería estar ahí’”, expresó.

Feid y Karol G (Getty Images)

Karol G no entró en detalles sobre las razones que llevaron al final de su relación. Lo que sí dejó claro es que se entregó por completo durante el tiempo que compartieron. "Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de que incluso puedes perderte a ti misma", comentó.

Y también compartió las lecciones que se lleva de esta etapa, una historia que, para ella, ya forma parte del pasado: "Creo que hay que trabajar mucho en uno mismo para que la relación funcione. También hay que esforzarse para poder alejarse cuando uno se da cuenta de que no va a funcionar".