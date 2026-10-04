Cazzu responde a Karol G tras su inesperado deseo de hacer una colaboración

El interés de ‘La Bichota’ surgió después de que viera a Cazzu interpretar El hombre que yo amo durante uno de sus recientes conciertos. La colombiana contó que esa presentación hizo que nuevamente pensara en la posibilidad de trabajar juntas.

“No sé, últimamente me ha vuelto a nacer y lo puedo reconocer públicamente: hacer una colaboración con Cazzu, esto le va a llegar a ella de sorpresa. La vi cantando El hombre que yo amo estos días en un show”, dijo Karol G días atrás.



Cazzu y Karol G (Instagram)

La declaración llegó hasta Cazzu, quien habló sobre el tema y dejó claro que también existe admiración y cariño por la intérprete de Provenza.

Cazzu recuerda cómo conoció a Karol G

Al hablar de la posibilidad de colaborar, Cazzu se remontó a una época en la que ambas todavía estaban construyendo sus respectivas carreras. La argentina recordó que conoció a Karol G durante una de las primeras visitas de la colombiana a Buenos Aires.

“A Karol la conocí en una situación también muy bonita que tuvo que ver con que ella venía una de sus primeras veces a cantar a Buenos Aires Y me invitó a cantar con ella y no había mucha gente, y no, y pasó desapercibido. Fue un momento donde yo la pude conocer a ella y a partir de eso, bueno, la vida, ¿no? Ella se convirtió en una mega artista mundial con una música que a mí me atraviesa un montón y soy muy feliz de que ella sea la representante del reggaetón porque peleó mucho por eso, ¿no?”.