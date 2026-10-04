Cazzu reaccionó a la reciente declaración de Karol G , quien reconoció públicamente que volvió a sentir ganas de hacer una canción con ella. La cantante argentina recibió con entusiasmo las palabras de su colega y aprovechó para recordar la relación que han construido desde los primeros años de sus carreras.
Cazzu responde a Karol G tras su inesperado deseo de hacer una colaboración
Cazzu responde a Karol G tras su inesperado deseo de hacer una colaboración
El interés de ‘La Bichota’ surgió después de que viera a Cazzu interpretar El hombre que yo amo durante uno de sus recientes conciertos. La colombiana contó que esa presentación hizo que nuevamente pensara en la posibilidad de trabajar juntas.
“No sé, últimamente me ha vuelto a nacer y lo puedo reconocer públicamente: hacer una colaboración con Cazzu, esto le va a llegar a ella de sorpresa. La vi cantando El hombre que yo amo estos días en un show”, dijo Karol G días atrás.
La declaración llegó hasta Cazzu, quien habló sobre el tema y dejó claro que también existe admiración y cariño por la intérprete de Provenza.
Cazzu recuerda cómo conoció a Karol G
Al hablar de la posibilidad de colaborar, Cazzu se remontó a una época en la que ambas todavía estaban construyendo sus respectivas carreras. La argentina recordó que conoció a Karol G durante una de las primeras visitas de la colombiana a Buenos Aires.
“A Karol la conocí en una situación también muy bonita que tuvo que ver con que ella venía una de sus primeras veces a cantar a Buenos Aires Y me invitó a cantar con ella y no había mucha gente, y no, y pasó desapercibido. Fue un momento donde yo la pude conocer a ella y a partir de eso, bueno, la vida, ¿no? Ella se convirtió en una mega artista mundial con una música que a mí me atraviesa un montón y soy muy feliz de que ella sea la representante del reggaetón porque peleó mucho por eso, ¿no?”.
Para Cazzu, el crecimiento de Karol G también representa el avance de las mujeres dentro del reggaetón. La cantante argentina reconoció el camino que recorrió su colega para convertirse en una de las figuras femeninas más importantes del género.
Cazzu también dejó claro que Karol G conoce desde hace tiempo la admiración que siente por ella y que la posibilidad de trabajar juntas no está descartada: “Ella sabe que yo estoy acá. Se lo dije, se lo hice saber siempre, así que esperemos, esperemos a ver qué puede pasar, no sabemos”, expresó.
Cazzu reconoce el camino de Karol G en el reggaetón
Aunque Cazzu también tiene una estrecha relación con el reggaetón, explicó que su carrera tomó otros caminos musicales. A diferencia de ella, Karol G decidió concentrar buena parte de su trayectoria en este género y asumir un papel destacado como una de sus representantes femeninas.
“O sea, a mí, yo adoro el reggaetón, pero yo hice otras cosas, me puse en, qué sé yo, no sé inventar. En cambio, ella llevó esta bandera de una mina en el reggaetón”.
El primer encuentro entre las dos ocurrió cuando todavía no tenían el reconocimiento internacional que alcanzaron después. Karol G invitó a Cazzu a compartir escenario en Buenos Aires, ante un público que todavía era reducido, pero aquel momento sirvió para que ambas se conocieran.
Con los años, las dos artistas consolidaron carreras diferentes y se convirtieron en figuras relevantes de la música latina. Ahora, la posibilidad de una colaboración vuelve a estar sobre la mesa.
Por ahora, ninguna ha confirmado que exista una canción en preparación, pero las declaraciones de ambas muestran que la puerta está abierta para que Cazzu y Karol G vuelvan a encontrarse musicalmente, esta vez desde una posición muy distinta a la de aquel primer concierto en Buenos Aires.