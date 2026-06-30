Karol G le confiesa a Rosalía la dolorosa experiencia que vivió con un exnovio

La cantante colombiana fue la invitada especial del ya famoso "Confesionario", un segmento del espectáculo en el que Rosalía platica con distintas personalidades antes de interpretar La Perla. Antes de cederle el micrófono, la española dedicó unas emotivas palabras a "La Bichota", a quien describió como una artista que ha logrado romper barreras gracias a su disciplina y talento.

Fue entonces cuando Karol decidió compartir una anécdota que sorprendió al público. "Estuve en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo", contó la intérprete de Si antes te hubiera conocido.

Según explicó, durante varios años normalizó esa situación hasta que comprendió que no se trataba de un hecho aislado.

"Lo más curioso era esperar la excusa para el siguiente año para no estar en mi cumpleaños", recordó entre risas, aunque dejando ver que fue un episodio que terminó afectándola profundamente.

La historia alcanzó su punto más emotivo cuando recordó cómo terminó esa relación. Karol explicó que, después de varios cumpleaños sin celebrar juntos, finalmente habían organizado un viaje especial. Sin embargo, una discusión en la sala de espera del aeropuerto cambió por completo el rumbo de la historia.

"Me bajé de ese vuelo y me bajé completa", expresó, utilizando una frase que el público interpretó como el momento en que decidió poner fin definitivo a esa relación sentimental.

Karol G, Rosalía. (Getty Images)

Rosalía reaccionó con sorpresa y empatía, asegurando que para ella compartir el cumpleaños con la persona que ama es algo fundamental. Con su característico sentido del humor, remató diciendo que una persona capaz de hacer algo así era una auténtica "perla", haciendo un guiño al tema que interpretaría minutos después.