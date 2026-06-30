Lo que comenzó como una aparición sorpresa durante uno de los conciertos del LUX Tour de Rosalía terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la semana. Frente a miles de personas en el Kia Forum de Los Ángeles, Karol G le contó a la española una experiencia íntima sobre una relación del pasado que, según confesó, cambió por completo su manera de entender el amor.
Karol G le confiesa a Rosalía la dolorosa experiencia que vivió con un exnovio
Karol G le confiesa a Rosalía la dolorosa experiencia que vivió con un exnovio
La cantante colombiana fue la invitada especial del ya famoso "Confesionario", un segmento del espectáculo en el que Rosalía platica con distintas personalidades antes de interpretar La Perla. Antes de cederle el micrófono, la española dedicó unas emotivas palabras a "La Bichota", a quien describió como una artista que ha logrado romper barreras gracias a su disciplina y talento.
Fue entonces cuando Karol decidió compartir una anécdota que sorprendió al público. "Estuve en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo", contó la intérprete de Si antes te hubiera conocido.
Según explicó, durante varios años normalizó esa situación hasta que comprendió que no se trataba de un hecho aislado.
"Lo más curioso era esperar la excusa para el siguiente año para no estar en mi cumpleaños", recordó entre risas, aunque dejando ver que fue un episodio que terminó afectándola profundamente.
La historia alcanzó su punto más emotivo cuando recordó cómo terminó esa relación. Karol explicó que, después de varios cumpleaños sin celebrar juntos, finalmente habían organizado un viaje especial. Sin embargo, una discusión en la sala de espera del aeropuerto cambió por completo el rumbo de la historia.
"Me bajé de ese vuelo y me bajé completa", expresó, utilizando una frase que el público interpretó como el momento en que decidió poner fin definitivo a esa relación sentimental.
Rosalía reaccionó con sorpresa y empatía, asegurando que para ella compartir el cumpleaños con la persona que ama es algo fundamental. Con su característico sentido del humor, remató diciendo que una persona capaz de hacer algo así era una auténtica "perla", haciendo un guiño al tema que interpretaría minutos después.
¿Hablaba de Anuel AA o de Feid?
Como era de esperarse, las redes sociales comenzaron inmediatamente a especular sobre la identidad del exnovio al que hacía referencia. Algunos usuarios señalaron a Anuel AA , mientras que otros relacionaron la historia con Feid.
Sin embargo, Karol G nunca mencionó el nombre de ninguna de sus exparejas, por lo que no existe ninguna confirmación de que sus declaraciones estuvieran dirigidas a alguno de ellos.
Karol G y Rosalía acaban con rumores de rivalidad
Más allá de la confesión, la aparición de Karol G tuvo un significado especial para sus seguidores. Durante años, las redes sociales crearon una supuesta rivalidad entre la colombiana y Rosalía, pese a que ninguna de las dos había dado señales públicas de un conflicto.