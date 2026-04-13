No defraudó: Karol G se corona en Coachella como la primera headliner latina de la historia

El debut histórico de Karol G como primera headliner latina en Coachella

Karol G abrió su set con fuerza interpretando “LATINA FOREVA”, seguida de “Un gatito me llamó”, “OKI DOKI” y “Tá OK (Remix)”. El público enloqueció cuando llegó uno de sus mayores éxitos: “EL MAKINON”, que cantó junto a la invitada sorpresa, Mariah Angeliq.

Durante el concierto, Karol G conmovió al público con un mensaje cargado de orgullo por ser mujer y latina: “Soy la primera mujer latina en encabezar el cartel de Coachella. Me siento inmensamente feliz y orgullosa, aunque, al mismo tiempo, siento que este reconocimiento llega tarde. Han tenido que pasar 27 años de festival para que una mujer latina sea headliner, pero esto no se trata solo de mí. Se trata de mi comunidad y de mi gente. Este momento es para todos los latinos que luchan día a día en este país; hoy estamos aquí representándolos. Antes de mí, hubo grandes artistas legendarios que abrieron el camino y me brindaron la oportunidad de estar en este escenario esta noche. Hacemos esto porque queremos que todos se sientan bienvenidos a nuestra cultura, a nuestras raíces, a nuestra música. Solo quiero que todos se sientan orgullosos de dónde vienen, por favor. No sientan miedo, sientan orgullo".

En su show hubo cambios de vestuario inspirados en su era Tropicoqueta, coreografías potentes, pirotecnia y elementos visuales coloridos. La Bichota interpretó también “S91”, “Tropicoqueta”, “Papasito” y un segmento especial con mariachis donde cantó “Son de la Negra” y “Ese hombre es malo”.