No defraudó: Karol G se corona en Coachella como la primera headliner latina de la historia

Este domingo 12 de Abril, Karol G subió al escenario principal del festival Coachella y se convirtió en la primera headliner latina en la historia de sus 27 años. La Bichota cerró el primer fin de semana del festival en California con un performance histórico de aproximadamente hora y media.
Tras su debut en Coachella en 2022, Karol G regresó como cabeza de cartel para compartir el escenario principal con grandes figuras internacionales. Su presentación fusionó reggaeton, trap latino, salsa, mambo y elementos folclóricos, todo bajo una producción espectacular y un firme mensaje de representación latina. Su show fue uno de los más esperados de la noche, especialmente por sus fans de diversas partes del mundo que se reunieron en California para mostrar su apoyo a la colombiana en este momento tan importante su carrera.