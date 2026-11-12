Ariana Grande y Ricky Álvarez oficializan su reconciliación casi 10 años después de su ruptura

¿Quién es Ricky Álvarez, el novio de Ariana Grande?

Para la ocasión, Ariana eligió un vestido vintage de los años 90 de Badgley Mischka, en tonos gris y plateado, con detalles florales y una silueta larga. Completó su look con el cabello recogido en una coleta y un moño blanco, mientras que Ricky apostó por un blazer negro, camisa blanca y jeans oscuros.

La aparición también marcó el regreso de la cantante a este tipo de eventos después de anunciar que quería tomarse un descanso de la exposición pública una vez concluida su gira Eternal Sunshine.

La historia de amor entre Ariana Grande y Ricky Álvarez comenzó en 2015, cuando él formaba parte del equipo de bailarines de la cantante durante su gira Honeymoon Tour. La química entre ambos traspasó el escenario y pronto comenzaron una relación sentimental que se prolongó hasta julio de 2016.



Ariana Grande y Ricky Alvarez (Getty Images)

Aunque terminaron, mantuvieron una relación cordial. De hecho, Ricky fue mencionado por Ariana en su exitoso tema Thank U, Next, lanzado en 2018, en el que la cantante recordaba a sus exparejas con una frase que hacía referencia a él: «Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh».

Casi diez años después, sus caminos volvieron a cruzarse. Los rumores de una reconciliación comenzaron en junio de 2026, cuando fueron vistos juntos durante una comida en Austin, Texas. Meses después, Ariana dejó de mantener su cercanía en privado y compartió fotografías con Ricky en sus redes sociales, haciendo oficial su relación.

