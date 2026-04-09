Equipo de Karol G aclara supuesta "censura" impuesta a la colombiana rumbo a su presentación en Coachella

Karol G y la liberta de expresión en Coachella

De acuerdo con el portal TMZ, la controversia en torno a la supuesta censura contra Karol G surgió después de que algunos fragmentos de la entrevista que la colombiana dio a Playboy fueran interpretados como si la intérprete de "Tropicoqueta" hubiera recibido instrucciones para evitar pronunciarse sobre el ICE.

Sin embargo, personas cercanas a la artista señalaron que nadie en su equipo intentaría limitar su voz, especialmente en asuntos que ella considera importantes.

¿Karol G enfrenta censura previo a su presentación en Coachella?, su equipo aclara la situación (Jon Kopaloff)

En la entrevista que detonó la discusión, Karol G habló sobre cómo prefiere manejar los mensajes sociales desde su plataforma pública.

“No quiero simplemente subir al escenario y decir ‘ICE Out’ o algo así si no hay una acción real detrás de eso”, comentó la cantante al reflexionar sobre la responsabilidad que implica abordar temas sensibles frente a millones de personas.

La intérprete también explicó que su postura no es evitar la conversación, sino asegurarse de que cualquier mensaje tenga un impacto concreto.

¿Karol G enfrenta censura previo a su presentación en Coachella?, su equipo aclara la situación (Arturo Holmes)

“Si voy a hablar de algo así, quiero que vaya acompañado de acciones que realmente ayuden a la gente”, señaló.

Las declaraciones generaron debate en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron sus palabras como una postura moderada frente a la situación migratoria en Estados Unidos, mientras que otros defendieron su derecho a decidir cómo utilizar su plataforma.

Según TMZ, el equipo de la artista insiste en que la conversación se habría distorsionado debido a interpretaciones erróneas o a la traducción de la entrevista, originalmente realizada en español.