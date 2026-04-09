Equipo de Karol G aclara supuesta "censura" impuesta a la colombiana rumbo a su presentación en Coachella
Ante las versiones que indican que a Karol G le prohibieron hablar de temas "delicados", el equipo de la cantantante colombiana aclaró la situación previo a su presentación en el festival de Coachella.
La participación de Karol G en Coachella genera expectativas entre sus fans y el público que asistirá al Festival (que se realizará los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril), por la supuesta censura impuesta a la cantante colombiana, para evitar que hable durante sus shows de temas “sensibles”.
En especial, sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE, responsable de las redadas anti-inmigrantes.
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¿Karol G enfrenta censura previo a su presentación en Coachella?
La cantante Karol G, quien recientemente confirmó su ruptura con Feid, se encuentra en medio de una nueva polémica a días de su esperada participación en el festival Coachella, luego de que circularon versiones sobre una supuesta prohibición para hablar sobre temas migratorios durante su presentación.
El tema comenzó a generar conversación después de que se difundieran declaraciones de la artista en una entrevista con la revista Playboy donde reflexionó sobre la presión que puede existir para que las celebridades se pronuncien públicamente sobre temas políticos y sociales.
Según el portal estadounidense TMZ, fuentes cercanas a la intérprete aseguraron que es falso que su equipo le haya prohibido referirse a temas relacionados con inmigración o al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante su show en el festival.
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Karol G y la liberta de expresión en Coachella
De acuerdo con el portal TMZ, la controversia en torno a la supuesta censura contra Karol G surgió después de que algunos fragmentos de la entrevista que la colombiana dio a Playboy fueran interpretados como si la intérprete de "Tropicoqueta" hubiera recibido instrucciones para evitar pronunciarse sobre el ICE.
Sin embargo, personas cercanas a la artista señalaron que nadie en su equipo intentaría limitar su voz, especialmente en asuntos que ella considera importantes.
En la entrevista que detonó la discusión, Karol G habló sobre cómo prefiere manejar los mensajes sociales desde su plataforma pública.
“No quiero simplemente subir al escenario y decir ‘ICE Out’ o algo así si no hay una acción real detrás de eso”, comentó la cantante al reflexionar sobre la responsabilidad que implica abordar temas sensibles frente a millones de personas.
La intérprete también explicó que su postura no es evitar la conversación, sino asegurarse de que cualquier mensaje tenga un impacto concreto.
“Si voy a hablar de algo así, quiero que vaya acompañado de acciones que realmente ayuden a la gente”, señaló.
Las declaraciones generaron debate en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron sus palabras como una postura moderada frente a la situación migratoria en Estados Unidos, mientras que otros defendieron su derecho a decidir cómo utilizar su plataforma.
Según TMZ, el equipo de la artista insiste en que la conversación se habría distorsionado debido a interpretaciones erróneas o a la traducción de la entrevista, originalmente realizada en español.
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Karol G podrá expresarse con total libertad en Coachella
Fuentes citadas por el medio reiteraron que Karol G no tiene ninguna restricción para hablar sobre temas migratorios durante su presentación en Coachella, y que cualquier decisión sobre lo que diga en el escenario dependerá únicamente de la artista que, hace unos meses, conquistó el legendario Crazy Horse de París.
La polémica surge justo cuando la cantante se prepara para uno de los escenarios más importantes de su carrera en el festival realizado cada mes de abril en Indio, California, donde su actuación es una de las más esperadas de esta edición y donde millones de espectadores siguen cada palabra de los artistas que se presentan (como ocurrió en 2023 con Bad Bunny).
En medio del debate, la discusión también ha reavivado el tema del papel que juegan las figuras públicas al pronunciarse sobre asuntos políticos y sociales, especialmente en eventos de gran visibilidad internacional como Coachella.