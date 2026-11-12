Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras escándalo por su relación con una supuesta espía china

Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras escándalo por infidelidad

La crisis comenzó cuando se reportó que el empresario había mantenido una relación sentimental con Alice Huang, una ejecutiva vinculada a Megaspeed International, compañía de centros de datos con sede en Singapur. Según información atribuida a funcionarios de inteligencia estadounidenses, la mujer habría sido identificada como una presunta colaboradora de los servicios de inteligencia chinos.

Hasta el momento, las acusaciones no han sido demostradas públicamente y el gobierno de China ha rechazado los señalamientos.



¿Quién es Alice Huang, la empresaria señalada como presunta espía china?

El nombre de Alice Huang quedó en el centro del escándalo después de que se revelara que agencias de inteligencia de Estados Unidos sospechaban que la empresaria trabajaba para el gobierno chino y que habría aprovechado su cercanía con Jensen Huang para obtener información.

Alice, quien no tiene ningún parentesco con el empresario, fue directora ejecutiva de Megaspeed International, una compañía con sede en Singapur dedicada a servicios de centros de datos y computación en la nube. La empresa también mantenía vínculos comerciales con Nvidia.



Jensen Huang, CEO de Nvidia, protagoniza un escándalo empresarial y extramarital por un romance con una supuesta espía china (-/AFP)

Según las investigaciones citadas por medios estadounidenses, las autoridades sospechaban que la empresaria había transmitido información a Pekín. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado públicamente una prueba concluyente de que Jensen Huang compartiera secretos corporativos o información confidencial con ella.

El caso también llegó a las autoridades de Singapur. De acuerdo con medios locales, Alice Huang fue interrogada por las autoridades del país, que le confiscaron el pasaporte durante una investigación relacionada con Megaspeed. Aunque detectaron inconsistencias en la información que habría proporcionado sobre su papel en la compañía, concluyeron que no existían elementos suficientes para determinar que había cometido un delito.

