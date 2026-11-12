Taylor Swift y Karlie Kloss se reencuentran tras 10 de distanciamiento: así fue la historia de su amistad

Taylor acudió al encuentro para apoyar a su esposo, Travis Kelce, jugador de los Chiefs, pero esta vez no estuvo acompañada únicamente por su familia. A su lado también se encontraba Karlie, con quien compartió palco y una plática que no pasó inadvertida para los fotógrafos. La modelo también estuvo acompañada por los padres de la cantante , Scott y Andrea Swift.

Las imágenes bastaron para que los seguidores de ambas recordaran la gran amistad que tuvieron durante la primera mitad de la década de 2010, eran prácticamente inseparables.



Kendall Jenner, Cara Delevingne, Karlie Kloss, Gigi Hadid y Martha Hunt son parte de uno de los grupos de amigas más poderosos del mundo y juntas han ganado muchos millones de dólares. (Instagram)

El rompimiento de las mejores amigas

La amistad de Taylor Swift y Karlie Kloss comenzó en 2012, cuando la intérprete habló de la modelo durante una entrevista para Vogue. Al ver una fotografía de Karlie en el estudio del diseñador Prabal Gurung, Taylor expresó espontáneamente: “¡Me encanta Karlie Kloss! ¡Quiero hornear galletas con ella!”.

La modelo respondió públicamente a través de Twitter, hoy X, y la cantante no tardó en convertir aquella declaración en una invitación. Sin embargo, su primer encuentro público se dio hasta noviembre de 2013, durante el desfile de Victoria's Secret en Nueva York, en el que Karlie desfiló y Taylor participó como artista invitada.

A partir de entonces comenzaron a aparecer juntas con frecuencia. En 2014 hicieron un viaje por carretera junto a un grupo de amigas, asistieron a eventos de moda y se dejaron ver en distintas reuniones en Nueva York. Su cercanía era tal que Karlie llegó a convertirse en una de las personas que se que habitualmente se quedaban en el departamento de Taylor.

En septiembre de 2014, la cantante mostró su departamento neoyorquino a Rolling Stone y habló de los detalles que había preparado para su amiga: una canasta con sus dulces favoritos y fotografías de Karlie puestas en su cuarto.

La relación quedó inmortalizada en una portada de Vogue. En febrero de 2015, protagonizaron juntas la edición estadounidense de la revista, bajo el título “De gira con sus mejores amigas Taylor Swift y Karlie Kloss”. Ese mismo año, Karlie formó parte del grupo de celebridades que apareció en el videoclip de Bad Blood y acompañó a Taylor durante una de las fechas de su gira 1989.

Las dos compartieron viajes, celebraciones del 4 de julio, apariciones en Coachella y encuentros con otras integrantes del círculo cercano de la cantante, entre ellas Gigi Hadid, Selena Gomez y Cara Delevingne.

¿Por qué Taylor Swift y Karlie Kloss se distanciaron?

Aunque ninguna de las dos ha explicado qué ocurrió exactamente, las especulaciones sobre un distanciamiento comenzaron a crecer alrededor de 2016 y se intensificaron durante los años siguientes.

En agosto de 2016, en plena disputa pública entre Taylor Swift, Kanye West y Kim Kardashian, Karlie Kloss declaró a The Sunday Times que Kim había sido una persona encantadora con ella en el pasado, aunque aclaró que no la conocía muy bien. Tras las críticas y la polémica por su lealtad hacia Swift, Kloss emitió un comunicado en redes sociales reiterando su apoyo incondicional a la cantante.