Vivienne Marcheline Jolie , hija de Angelina Jolie y Brad Pitt , compartió una experiencia personal que vivió a principios de 2026. La joven de 18 años reveló que fue hospitalizada por un trastorno alimenticio y decidió hablar de ese periodo a través de una exposición de arte en Los Ángeles en la que reunió ilustraciones hechas a mano y fragmentos de su diario.
Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, revela que fue hospitalizada por un trastorno alimenticio
Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, revela que fue hospitalizada por un trastorno alimenticio
La muestra, titulada Una galería sobre la paciencia en los pacientes, incluye dibujos inspirados en los días que pasó en el hospital, un lugar al que ella y sus amigos llamaban El Campo de Tulipanes. Las anotaciones que acompañan cada pieza permiten conocer algunos de los sentimientos que enfrentó durante su estancia.
En uno de los textos que forman parte de la exposición, Vivienne explicó cómo se sentía al llegar al hospital: "A principios de este año, fui hospitalizada por mi trastorno alimenticio. Estaba enojada, enferma y muy sola".
Sin embargo, su experiencia también estuvo marcada por el apoyo que recibió de otras personas. La joven, quien utiliza el nombre artístico V Marcheline, contó que el trato de los niños y del personal médico la ayudó a bajar las barreras que ella misma se había puesto.
"Sin embargo, al final, la amabilidad y la calidez de los niños y el personal del hospital derribaron los muros que había construido tan altos. Nunca he reído ni llorado tanto, nunca he sido más honesta ni más yo misma".
Entre las piezas de la exposición hay un dibujo de una cabina telefónica con una silla a un lado y un tulipán acompañada por una anotación de su diario fechada el 4 de abril de 2026, en la que escribió: "Tengo tantas ganas de un abrazo que siento el cuerpo muy tenso". Otra de las entradas, del 22 de abril, muestra cómo fue cambiando su manera de enfrentar ese proceso: "Tengo que permitirme derrumbarme para poder mejorar".
Vivienne Jolie se quita oficialmente el apellido de Brad Pitt
La exposición se presentó pocos días después de que un tribunal de Los Ángeles aprobara la solicitud de Vivienne para cambiar legalmente su nombre a Vivienne Marcheline Jolie , quitándose oficialmente el apellido de su papá, Brad Pitt.
La audiencia se llevó a cabo en el Stanley Mosk Courthouse, donde la jueza Virginia Keeny leyó los nombres de las personas cuyas solicitudes de cambio de nombre habían sido autorizadas y explicó cómo podrían obtener sus documentos oficiales.
“Estas son peticiones de cambio de nombre que van a ser concedidas. Pueden firmar y recibir su documentación en una semana”, dijo.
Peter Kenneth Levine, abogado de Vivienne, participó en la audiencia de manera remota. Como nadie presentó objeciones a la petición, el procedimiento siguió adelante y la joven obtuvo la aprobación judicial para utilizar legalmente el nombre de Vivienne Marcheline Jolie.
La decisión formaliza un cambio que ella ya había comenzado a utilizar en el ámbito artístico. Desde 2024, la joven empezó a presentarse profesionalmente con el nombre de Vivienne Jolie, cuando colaboró con su mamá en la producción del musical The Outsiders, basado en la novela de S. E. Hinton.