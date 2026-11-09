Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, revela que fue hospitalizada por un trastorno alimenticio

La muestra, titulada Una galería sobre la paciencia en los pacientes, incluye dibujos inspirados en los días que pasó en el hospital, un lugar al que ella y sus amigos llamaban El Campo de Tulipanes. Las anotaciones que acompañan cada pieza permiten conocer algunos de los sentimientos que enfrentó durante su estancia.

En uno de los textos que forman parte de la exposición, Vivienne explicó cómo se sentía al llegar al hospital: "A principios de este año, fui hospitalizada por mi trastorno alimenticio. Estaba enojada, enferma y muy sola".



Vivienne Jolie y Angelina Jolie (Getty Images)

Sin embargo, su experiencia también estuvo marcada por el apoyo que recibió de otras personas. La joven, quien utiliza el nombre artístico V Marcheline, contó que el trato de los niños y del personal médico la ayudó a bajar las barreras que ella misma se había puesto.

"Sin embargo, al final, la amabilidad y la calidez de los niños y el personal del hospital derribaron los muros que había construido tan altos. Nunca he reído ni llorado tanto, nunca he sido más honesta ni más yo misma".

Entre las piezas de la exposición hay un dibujo de una cabina telefónica con una silla a un lado y un tulipán acompañada por una anotación de su diario fechada el 4 de abril de 2026, en la que escribió: "Tengo tantas ganas de un abrazo que siento el cuerpo muy tenso". Otra de las entradas, del 22 de abril, muestra cómo fue cambiando su manera de enfrentar ese proceso: "Tengo que permitirme derrumbarme para poder mejorar".