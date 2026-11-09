Salma Hayek no pudo ocultar su emoción al hablar sobre la participación de la comunidad latina en las recientes elecciones de Estados Unidos, particularmente por lo ocurrido en Texas, donde consideró que el voto de este sector de la población fue determinante para demostrar su fuerza y hacer frente a las políticas migratorias de la actual administración.
Salma Hayek celebra el triunfo latino que cambió el rumbo de Texas: "Tomamos nuestro poder"
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Durante un encuentro con la prensa, la actriz mexicana destacó la importancia de que los latinos hayan hecho valer su voz en las urnas, especialmente en un momento en el que los inmigrantes han enfrentado un clima de incertidumbre y diversas medidas que han generado preocupación dentro de sus comunidades.
“Creo que es un momento importante para los latinos porque a través de cambiar un estado tan importante como Texas, gracias a nosotros, al poder que tenemos en números y en que participamos, y es como que tomamos nuestro poder, y fue la mejor manera de confrontar todas las injusticias que han habido durante esta administración para los inmigrantes”, expresó visiblemente conmovida.
Al ser cuestionada sobre si su emoción estaba relacionada con el sufrimiento que han atravesado los inmigrantes, Salma reconoció que sí, pero aclaró que también había una razón para celebrar, pues consideró que los resultados representaban una victoria para la comunidad latina.
“Sí, pero también me emociona porque fue un triunfo”, respondió la protagonista de Frida, con la voz entrecortada.
Las declaraciones de Salma llegan después de las elecciones intermedias celebradas el pasado 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos, en las que Texas protagonizó uno de los cambios políticos más importantes de la jornada. Durante décadas, el estado había sido un bastión republicano, pero en esta ocasión los demócratas consiguieron victorias históricas en las principales contiendas.
Entre los resultados más destacados se encuentra el triunfo de James Talarico, quien derrotó al republicano Ken Paxton y se convirtió en el primer demócrata en ganar un escaño en el Senado por Texas desde 1988. Además, Gina Hinojosa ganó la gubernatura y hará historia como la primera mujer latina en ocupar ese cargo en el estado, poniendo fin a décadas de gobiernos republicanos.
La participación de los votantes latinos en las elecciones de Estados Unidos
Uno de los factores que marcaron esta jornada fue la participación de los votantes latinos. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, alrededor de 1.6 millones de latinos acudieron a las urnas en Texas, frente a los aproximadamente 900 mil que participaron en las elecciones intermedias anteriores. La preocupación por las políticas migratorias, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el impacto de las medidas de la administración de Donald Trump estuvieron entre los temas que influyeron en el comportamiento electoral de esta comunidad.
El resultado representó un importante revés para los republicanos y evidenció el peso que puede tener el voto latino en un estado clave para la política estadounidense. Precisamente por ello, Salma Hayek considera que la participación de esta comunidad fue una forma de hacer valer sus derechos y responder, desde las urnas, a las políticas que han afectado a los inmigrantes.
La actriz, quien en distintas ocasiones ha hablado sobre sus raíces mexicanas y la importancia de la comunidad latina, dejó ver que el resultado no solamente la emociona por las dificultades que enfrentan los inmigrantes, sino también porque representa una victoria para quienes decidieron participar y hacer escuchar su voz.