Salma Hayek celebra el triunfo latino que cambió el rumbo de Texas: "Tomamos nuestro poder"

Salma Hayek celebra el triunfo latino que cambió el rumbo de Texas

Durante un encuentro con la prensa, la actriz mexicana destacó la importancia de que los latinos hayan hecho valer su voz en las urnas, especialmente en un momento en el que los inmigrantes han enfrentado un clima de incertidumbre y diversas medidas que han generado preocupación dentro de sus comunidades.

“Creo que es un momento importante para los latinos porque a través de cambiar un estado tan importante como Texas, gracias a nosotros, al poder que tenemos en números y en que participamos, y es como que tomamos nuestro poder, y fue la mejor manera de confrontar todas las injusticias que han habido durante esta administración para los inmigrantes”, expresó visiblemente conmovida.

Al ser cuestionada sobre si su emoción estaba relacionada con el sufrimiento que han atravesado los inmigrantes, Salma reconoció que sí, pero aclaró que también había una razón para celebrar, pues consideró que los resultados representaban una victoria para la comunidad latina.



“Sí, pero también me emociona porque fue un triunfo”, respondió la protagonista de Frida, con la voz entrecortada.

Las declaraciones de Salma llegan después de las elecciones intermedias celebradas el pasado 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos, en las que Texas protagonizó uno de los cambios políticos más importantes de la jornada. Durante décadas, el estado había sido un bastión republicano, pero en esta ocasión los demócratas consiguieron victorias históricas en las principales contiendas.

Entre los resultados más destacados se encuentra el triunfo de James Talarico, quien derrotó al republicano Ken Paxton y se convirtió en el primer demócrata en ganar un escaño en el Senado por Texas desde 1988. Además, Gina Hinojosa ganó la gubernatura y hará historia como la primera mujer latina en ocupar ese cargo en el estado, poniendo fin a décadas de gobiernos republicanos.