Russell Brand enfrenta nuevas denuncias tras ser condenado a más de 10 años de cárcel por agresiones sexuales

El británico, de 51 años, humorista y célebre presentador reconvertido en gurú de las teorías conspirativas en las redes sociales, fue condenado el lunes a diez años y seis meses de cárcel tras un juicio que duró un mes.

Russell Brand, calificado de "depredador sexual" por el juez, fue declarado culpable de haber violado a una de sus admiradoras, que tenía 21 años en el momento de los hechos, y de haber agredido sexualmente a otras tres mujeres, entre ellas una empleada del canal MTV y otra de Channel 4.



Russell Brand fue declarado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual. (Getty Images)

"Hemos recibido varias denuncias durante el juicio y desde que se dictó el veredicto", declaró a Sky News el comisario Andy Furphy, responsable policial del caso de Russell Brand.

La policía ya había anunciado que estaba interrogando a Russell Brand por otras dos nuevas acusaciones de violación.

El jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley, afirmó el viernes que cree que surgirán "muchas más" denuncias.

