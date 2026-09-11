Los abogados de Elon Musk notificaron formalmente a los productores de Musk, el nuevo documental de cuatro horas dirigido por el cineasta ganador del Oscar Alex Gibney, que el empresario considera que la película lo difama y que evalúa emprender acciones legales. La advertencia llegó pocos días antes del estreno del documental en el Festival de Cine de Venecia.
Elon Musk amenaza con acciones legales contra el documental sobre su vida donde aparece su exesposa
En una carta fechada el 3 de septiembre, el abogado Alex Spiro acusó a Gibney de construir la película a partir de una conclusión predeterminada y de negarse a verificar su contenido con Musk o personas de su entorno.
“Este proyecto no comenzó como una investigación. Comenzó con una conclusión”, escribió Spiro en la misiva dirigida a un productor de Jigsaw Productions, compañía de Gibney.
La disputa ocurre mientras Musk genera atención por los testimonios de personas cercanas al empresario, entre ellas Justine Musk, su primera esposa, quien habla en el documental sobre su matrimonio y ofrece su versión de algunos episodios de su vida familiar.
¿Qué dice la exesposa de Elon Musk en el documental?
Justine Musk estuvo casada con Elon Musk entre 2000 y 2008 y tuvo seis hijos con él. En la película, según reportes de medios que vieron el documental, describe una relación en la que se sintió menospreciada y afirma que aprendió el término “gaslighting” a partir de su experiencia con el empresario.
También recuerda que durante el primer baile de su boda Musk le habría dicho que él era “el alfa” de la relación.
La participación de Justine Musk tiene un peso especial porque el documental también aborda la muerte del primer hijo de la pareja, Nevada, quien falleció cuando tenía 10 semanas.
La exesposa cuestiona una versión que Elon Musk había compartido públicamente sobre las circunstancias de la muerte del bebé y sostiene que fue ella quien lo tenía en brazos en ese momento.
El filme también aborda la relación de Musk con su hija Vivian Wilson y otros aspectos de su vida familiar, además de incorporar testimonios de antiguas parejas y personas que estuvieron cerca del empresario.
Elon Musk amenaza con acciones legales contra el documental sobre su vida
La carta de Alex Spiro no se limita a cuestionar los testimonios sobre la vida personal de Musk. El abogado también puso el foco en una secuencia relacionada con las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.
Según la misiva, el documental impulsa una teoría que plantea que Musk supo desde las primeras horas de la noche electoral que Donald Trump había ganado porque sus satélites Starlink habrían sido utilizados para influir en el resultado.
Spiro también advirtió a otros participantes en la distribución de la película, entre ellos HBO, Bleecker Street y Universal, de las posibles consecuencias legales.
La productora Jigsaw Productions respondió a The Hollywood Reporter que el escrutinio de figuras públicas poderosas está protegido por la Primera Enmienda de Estados Unidos y defendió el trabajo periodístico detrás de la película.
Alex Gibney responde a las críticas de Elon Musk
Musk se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y recibió una prolongada ovación de pie, además de críticas favorables.
La película recorre la trayectoria empresarial del magnate, desde sus primeros años en Silicon Valley hasta su transformación en uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo.
Gibney también aborda sus negocios, su participación política, su relación con Donald Trump y distintos episodios de su vida personal.
La revista Variety describió el filme como un retrato especialmente crítico, mientras Deadline destacó el tono demoledor con el que presenta al empresario.
El director, conocido por documentales de investigación sobre figuras y organizaciones poderosas, ganó el Oscar al mejor documental por Taxi to the Dark Side, centrado en las prácticas de interrogatorio del ejército estadounidense en Afganistán.
Entre sus trabajos también figuran documentales sobre la Iglesia de la Cienciología, el escándalo de Enron y la guerra cibernética en Zero Days.
Elon Musk califica el documental de 'ataque' en su contra
Elon Musk no participó en la película y durante los últimos días utilizó X, la plataforma que posee, para atacar públicamente a Gibney y cuestionar su trabajo.
El empresario calificó el documental como un “hit piece” —un trabajo concebido para atacarlo— y criticó tanto su contenido como la selección de entrevistados.
La película tendrá su estreno comercial en Estados Unidos el 16 de octubre.
Con información de AFP