Elon Musk amenaza con acciones legales contra el documental sobre su vida donde aparece su exesposa

En una carta fechada el 3 de septiembre, el abogado Alex Spiro acusó a Gibney de construir la película a partir de una conclusión predeterminada y de negarse a verificar su contenido con Musk o personas de su entorno.

“Este proyecto no comenzó como una investigación. Comenzó con una conclusión”, escribió Spiro en la misiva dirigida a un productor de Jigsaw Productions, compañía de Gibney.

La disputa ocurre mientras Musk genera atención por los testimonios de personas cercanas al empresario, entre ellas Justine Musk, su primera esposa, quien habla en el documental sobre su matrimonio y ofrece su versión de algunos episodios de su vida familiar.

¿Qué dice la exesposa de Elon Musk en el documental?

Justine Musk estuvo casada con Elon Musk entre 2000 y 2008 y tuvo seis hijos con él. En la película, según reportes de medios que vieron el documental, describe una relación en la que se sintió menospreciada y afirma que aprendió el término “gaslighting” a partir de su experiencia con el empresario.



Elon Musk amenaza con acciones legales por el documental sobre su vida (Anna Moneymaker/Getty Images)

También recuerda que durante el primer baile de su boda Musk le habría dicho que él era “el alfa” de la relación.

La participación de Justine Musk tiene un peso especial porque el documental también aborda la muerte del primer hijo de la pareja, Nevada, quien falleció cuando tenía 10 semanas.

La exesposa cuestiona una versión que Elon Musk había compartido públicamente sobre las circunstancias de la muerte del bebé y sostiene que fue ella quien lo tenía en brazos en ese momento.

El filme también aborda la relación de Musk con su hija Vivian Wilson y otros aspectos de su vida familiar, además de incorporar testimonios de antiguas parejas y personas que estuvieron cerca del empresario.