La hija trans de Elon Musk vive de forma modesta: el hombre más rico del mundo dejó de apoyarla por su cambio de genero

Vivian, la hija trans de Elon Musk, revela que no recibe ayuda del hombre más rico del mundo

Vivian, la hija trans de Elon Musk, reveló en una entrevista para The Cut que no cuenta con una fortuna propia ni con acceso al inmenso patrimonio de Musk. “La gente asume que tengo mucho dinero. No dispongo de cientos de miles de dólares”, explicó.

Actualmente, la modelo comparte departamento con tres amigos por cuestiones económicas. Además, confesó que le gustaría poder ahorrar lo suficiente para dejar de depender de su mamá, Justine Musk, una escritora canadiense de novelas románticas que ha mantenido un perfil discreto en los medios. “Vivo con tres roomies porque sale más barato”, comentó.

Ella misma reconoce tener cubiertas sus necesidades básicas —comida, techo, salidas con amigos— y algunos otros ingresos. Sin embargo, no buscar ser una mujer privilegiada: "No tengo ningún deseo de ser súper rica", expresó

Aunque Vivian abandonó la universidad tras pasar por instituciones en Canadá y Japón, la hija de Elon Musk no descarta retomar sus estudios. En la entrevista explicó que está considerando volver a la escuela, pero que su situación económica representa un reto:

"Estoy pensando volver este otoño a la universidad para continuar con mis estudios de idiomas extranjeros, pero es caro y yo no tengo 'esa herencia' que muchos creen", dijo.

El distanciamento entre Vivian, la hija de Elon Musk, y su papá

Vivian, la mayor de los 14 hijos de Elon Musk, rompió públicamente lazos con su papá en 2022, cuando presentó una solicitud legal para cambiar su nombre y género con el fin de desvincularse completamente del empresario.

Desde entonces, ha sido crítica abierta del magnate en redes sociales, llegando a describirlo como “un hombre-niño patético” incapaz de aceptar su identidad de género.

Vivian es la hija mayor de Elon Musk (Instagram)

Musk, por su parte, ha declarado en entrevistas pasadas que Wilson fue “asesinada por el virus de la mente progresista” y que fue “engañado” para permitirle hacer la transición a los 16 años.

A pesar de esas declaraciones, Wilson no evitó referirse al conflicto con su padre y, en conversación con The Cut, comentó que lo más estereotipado sobre su vida eran precisamente los “problemas con su padre”.