La hija trans de Elon Musk vive de forma modesta: el hombre más rico del mundo dejó de apoyarla por su cambio de genero

Vivian Jenna Wilson, la hija mayor transgénero de Elon Musk , sorprendió recientemente al revelar que, a pesar de ser hija del hombre más rico del mundo, lleva una vida bastante modesta y no recibe apoyo económico de su millonario papá.
En una entrevista con The Cut, la joven de 21 años señaló que se mantiene sola desde que cambió legalmente su nombre y género en 2022, año en que también cortó lazos con su papá.
Publicidad
Vivian, la hija trans de Elon Musk, revela que no recibe ayuda del hombre más rico del mundo
Vivian, la hija trans de Elon Musk, reveló en una entrevista para The Cut que no cuenta con una fortuna propia ni con acceso al inmenso patrimonio de Musk. “La gente asume que tengo mucho dinero. No dispongo de cientos de miles de dólares”, explicó.
Actualmente, la modelo comparte departamento con tres amigos por cuestiones económicas. Además, confesó que le gustaría poder ahorrar lo suficiente para dejar de depender de su mamá, Justine Musk, una escritora canadiense de novelas románticas que ha mantenido un perfil discreto en los medios. “Vivo con tres roomies porque sale más barato”, comentó.
Ella misma reconoce tener cubiertas sus necesidades básicas —comida, techo, salidas con amigos— y algunos otros ingresos. Sin embargo, no buscar ser una mujer privilegiada: "No tengo ningún deseo de ser súper rica", expresó
Aunque Vivian abandonó la universidad tras pasar por instituciones en Canadá y Japón, la hija de Elon Musk no descarta retomar sus estudios. En la entrevista explicó que está considerando volver a la escuela, pero que su situación económica representa un reto:
"Estoy pensando volver este otoño a la universidad para continuar con mis estudios de idiomas extranjeros, pero es caro y yo no tengo 'esa herencia' que muchos creen", dijo.
El distanciamento entre Vivian, la hija de Elon Musk, y su papá
Vivian, la mayor de los 14 hijos de Elon Musk, rompió públicamente lazos con su papá en 2022, cuando presentó una solicitud legal para cambiar su nombre y género con el fin de desvincularse completamente del empresario.
Desde entonces, ha sido crítica abierta del magnate en redes sociales, llegando a describirlo como “un hombre-niño patético” incapaz de aceptar su identidad de género.
Musk, por su parte, ha declarado en entrevistas pasadas que Wilson fue “asesinada por el virus de la mente progresista” y que fue “engañado” para permitirle hacer la transición a los 16 años.
A pesar de esas declaraciones, Wilson no evitó referirse al conflicto con su padre y, en conversación con The Cut, comentó que lo más estereotipado sobre su vida eran precisamente los “problemas con su padre”.
Publicidad
Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, confiesa que usa disfraces para evitar el acoso
Otra de las declaraciones más llamativas que Vivian reveló a The Cut fue sobre cómo debe disfrazarse cuando sale con amigos a bares LGBTQ+. ¿El motivo? Evitar ser reconocida y no exponerse a situaciones incómodas o directamente peligrosas. La decisión no solo responde a su deseo de pasar desapercibida, sino también al tipo de acoso que ha sufrido, especialmente en redes sociales.
“Mucha gente intenta manipular lo que digo y algunos pueden ser muy inquietantes con sus comentarios, sobre todo en relación a mi cuerpo, que me dicen las cosas más asquerosas y desquiciadas”, reveló Vivian.
Wilson explicó que estos comentarios —muchos de ellos sexuales o transfóbicos— la han hecho sentir vulnerada y por eso prefiere llevar una vida cotidiana lejos de los reflectores. Aunque ha aparecido recientemente en medios y hasta en la portada de Teen Vogue, insiste en que no se siente cómoda con la fama y que la atención no siempre es positiva.
"Hubo un momento justo antes de hacerme famosa, en el que nadie sabía quién era y me trataban como a una persona normal; a veces extraño eso, pero agradezco que hoy mi trabajo como modelo me genera dinero", apuntó.