Harry Styles sorprendió con un email enviado a algunos de sus fans en el que anunció que su gira Together, Together se extenderá hasta 2027. El cantante británico explicó que quería que ellos fueran los primeros en enterarse de la noticia antes del anuncio oficial, que revelará las últimas ciudades que se sumarán al recorrido.
Harry Styles enloquece a fans con email en el que anuncia que extenderá su tour ‘Together Together’ hasta 2027
El cantante dejó claro que, aunque inicialmente la idea de prolongar la gira le resultó intimidante, decidió agregar nuevas fechas para el próximo año.
Con el tono cercano que lo caracteriza, en el mensaje Harry reflexionó sobre su carrera, que comenzó cuando tenía 16 años, y sobre la incertidumbre que siente respecto a lo que ocurrirá cuando termine la gira.
El email de Harry Styles en el que adelanta que habrá nuevas fechas del tour 'Together Together'
Este es el mensaje íntegro que habría enviado Harry Styles a sus fans y que comenzó a circular en redes sociales.
Hola:
Cuando decidimos hacer la gira de 2026, sabía que sería algo especial, pero lo que ustedes hicieron de ella superó por mucho todo lo que podría haber imaginado. Me encanta hacer música, me encanta estar con todos ustedes y ser parte del amor y la alegría que crean juntos cada noche.
Por eso quería que fueran los primeros en saber que vamos a agregar fechas para 2027. Para ser sincero, al principio la idea me imponía un poco. Ser artista es, en realidad, la única vida que he conocido. Hago esto desde que tenía 16 años y me siento la persona más afortunada del mundo de poder seguir compartiendo estos momentos con ustedes.
El anuncio de mañana incluirá las últimas ciudades de Together, Together. Después de eso, no sé qué vendrá para mí, pero sí sé que me emociona descubrirlo.
No puedo esperar para seguir bailando con todos nuestros amigos. Espero verlos ahí. Gracias por venir a vernos y por todo el amor y el apoyo que me han dado a lo largo de los años.
Con todo mi amor,
-H
Harry Styles anuncia nuevas fechas de 'Together, Together' para 2027
El anuncio confirma que la actual gira de Harry Styles no terminará en diciembre de 2026, como se contemplaba originalmente. Together, Together comenzó en mayo en Ámsterdam y fue concebida como una serie de residencias y conciertos en siete ciudades de Europa, América y Australia.
La primera etapa incluyó presentaciones en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.
Uno de los puntos más impactantes del tour es la residencia de 30 noches en el Madison Square Garden, en Nueva York.
Hasta la tarde del miércoles 9 de septiembre, Harry no ha revelado cuáles serán las ciudades que integrarán la extensión de Together, Together en 2027.
Sin embargo, en su mensaje adelantó que el anuncio oficial dará a conocer las últimas paradas que se sumarán a la gira.
Así fue el paso de Harry Styles por Ciudad de México con 'Together Together'
La Ciudad de México ocupó un lugar importante dentro de Together, Together. Harry Styles ofreció seis conciertos en el Estadio GNP Seguros: el 31 de julio y el 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto.
La ampliación de las fechas mexicanas convirtió a la capital en una de las residencias más largas de la gira fuera de Nueva York.
Durante su estancia en la capital del país, el cantante también fue visto fuera de los escenarios. Harry recorrió zonas como la colonia Roma, visitó algunos restaurantes y mantuvo su rutina de ejercicio con salidas para correr, mientras sus apariciones generaron encuentros con fans que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
‘Together, Together’, el regreso de Harry Styles a los escenarios... ¿y su despedida?
Together, Together marcó el regreso de Harry Styles a los escenarios con una estructura distinta a la de una gira tradicional.
En lugar de visitar decenas de ciudades, el cantante concentró sus conciertos en un número reducido de destinos y ofreció varias fechas en cada uno.
La gira acompañó el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally., y reunió a invitados distintos según cada ciudad.
Entre los artistas anunciados para la primera etapa estuvieron Robyn, Shania Twain, Jamie xx, Jorja Smith y otros músicos.
Con su email, Harry Styles ahora abrió un nuevo capítulo para Together, Together. La gira seguirá en 2027, pero el propio cantante dejó claro que, una vez que termine ese recorrido, tampoco tiene certeza sobre cuál será su siguiente paso.
Y es que en su mensaje abre la posibilidad a la duda al mencionar: "Después de eso, no sé qué vendrá para mí, pero sí sé que me emociona descubrirlo". Habrá que esperar.