Harry Styles enloquece a fans con email en el que anuncia que extenderá su tour ‘Together Together’ hasta 2027

El cantante dejó claro que, aunque inicialmente la idea de prolongar la gira le resultó intimidante, decidió agregar nuevas fechas para el próximo año.

Con el tono cercano que lo caracteriza, en el mensaje Harry reflexionó sobre su carrera, que comenzó cuando tenía 16 años, y sobre la incertidumbre que siente respecto a lo que ocurrirá cuando termine la gira.

El email de Harry Styles en el que adelanta que habrá nuevas fechas del tour 'Together Together'

Este es el mensaje íntegro que habría enviado Harry Styles a sus fans y que comenzó a circular en redes sociales.

Hola:

Cuando decidimos hacer la gira de 2026, sabía que sería algo especial, pero lo que ustedes hicieron de ella superó por mucho todo lo que podría haber imaginado. Me encanta hacer música, me encanta estar con todos ustedes y ser parte del amor y la alegría que crean juntos cada noche.

Por eso quería que fueran los primeros en saber que vamos a agregar fechas para 2027. Para ser sincero, al principio la idea me imponía un poco. Ser artista es, en realidad, la única vida que he conocido. Hago esto desde que tenía 16 años y me siento la persona más afortunada del mundo de poder seguir compartiendo estos momentos con ustedes.



Harry Styles adelanta que su tour 'Together Together' tendrá nuevas fechas en 2027 (Instagram )

El anuncio de mañana incluirá las últimas ciudades de Together, Together. Después de eso, no sé qué vendrá para mí, pero sí sé que me emociona descubrirlo.

No puedo esperar para seguir bailando con todos nuestros amigos. Espero verlos ahí. Gracias por venir a vernos y por todo el amor y el apoyo que me han dado a lo largo de los años.

Con todo mi amor,



-H