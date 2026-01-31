Donald Trump, el ex príncipe Andrés, Elon Musk y más empresarios resurgen en nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein

Bill Gates es señalado de relaciones extramatrimoniales en caso Epstein

En un borrador de correo electrónico incluido en los documentos, Jeffrey Epstein alega que Bill Gates tuvo relaciones extramatrimoniales.

El financiero escribió que su relación con el fundador de Microsoft había abarcado desde "ayudar a Bill a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de sus encuentros sexuales con mujeres rusas, hasta facilitar citas ilícitas con mujeres casadas".

Bill Gates es otro de los personajes de alto perfil relacionados con e caso Jeffrey Epstein (GettyImages)

La Fundación Gates emitió un comunicado en medios negando las acusaciones "absolutamente absurdas de un conocido mentiroso".

Richard Branson responde a señalamientos en su contra por el caso Epstein

Los archivos muestran una relación amistosa con el multimillonario británico Richard Branson, cofundador de Virgin Group.

Branson escribió en un correo electrónico enviado a Jeffrey Epstein el 11 de septiembre de 2013: "Fue un verdadero placer verte ayer. ¡Los chicos de deportes acuáticos no paran de hablar de ello! Me encantaría verte cuando estés por la zona. ¡Siempre y cuando traigas a tu harem!".

Richard Branson respondió a los señalamientos por el caso Epstein (Getty Images)

Un representante de la compañía de Branson declaró el viernes que "cualquier contacto que Richard y Joan Branson tuvieron con Epstein tuvo lugar en solo unas pocas ocasiones hace más de doce años, y se limitó a encuentros grupales o de negocios", según informes de los medios estadounidenses.

"Richard cree que las acciones de Epstein fueron abominables y apoya el derecho a la justicia para sus numerosas víctimas", añadió.

El portavoz aseguró que Branson nunca habría utilizado el término "harem" si se hubieran conocido todos los hechos y que simplemente estaba repitiendo una palabra utilizada por Epstein.