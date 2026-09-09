¿Qué es Es Latina, el proyecto cultural que acompaña la residencia de Shakira?

Durante décadas, las giras internacionales de las grandes estrellas del pop se han limitado a ofrecer conciertos acompañados de mercancía oficial y algunas experiencias VIP. Shakira quiere cambiar esa lógica. Con Es Latina, la colombiana propone una experiencia inmersiva que busca trasladar al público a un universo cultural latinoamericano donde la música es apenas el punto de partida.

La iniciativa acompañará su residencia en Madrid con una programación paralela que incluirá conversaciones, espacios gastronómicos, expresiones artísticas, actividades literarias y encuentros con algunas de las voces más representativas de la cultura iberoamericana contemporánea. El objetivo es que los asistentes no sólo escuchen canciones, sino que experimenten distintas formas de entender América Latina.

Shakira y Maluma (Instagram)



La propuesta también refleja un cambio en la manera en que las estrellas globales entienden su papel. Hoy, figuras como Shakira no sólo representan una industria musical multimillonaria; también funcionan como embajadoras culturales capaces de proyectar identidades, tradiciones e imaginarios a escala internacional.

La estrategia coincide con un momento en el que la influencia latinoamericana atraviesa uno de sus periodos más fuertes. La música urbana domina las listas globales, las plataformas de streaming apuestan cada vez más por historias de la región y la gastronomía latinoamericana vive una expansión internacional sin precedentes. En ese contexto, Es Latina aparece como un intento por consolidar esa conversación cultural en un solo espacio.

