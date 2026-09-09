Más que una serie de conciertos, Shakira prepara uno de los proyectos culturales más ambiciosos de su carrera. A partir del 18 de septiembre y durante su residencia de 12 fechas en Madrid, la cantante colombiana encabezará Es Latina, una plataforma que reunirá música, literatura, gastronomía, arte y moda en un mismo espacio. El proyecto se desarrollará en el recinto Iberdrola Music, transformado en el llamado Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el universo de Gabriel García Márquez. Con esta iniciativa, la artista busca celebrar la diversidad de América Latina, fortalecer los vínculos culturales entre ambos lados del Atlántico y reivindicar la latinidad como una fuerza cultural global en medio de discusiones culturales y sociales sobre la migración y la pertenencia.
Shakira ya no vende sólo conciertos: quiere convertir la latinidad en un fenómeno cultural global
Más que una serie de conciertos, Shakira prepara uno de los proyectos culturales más ambiciosos de su carrera. A partir del 18 de septiembre y durante su residencia de 12 fechas en Madrid, la cantante colombiana encabezará Es Latina, una plataforma que reunirá música, literatura, gastronomía, arte y moda en un mismo espacio. El proyecto se desarrollará en el recinto Iberdrola Music, transformado en el llamado Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el universo de Gabriel García Márquez. Con esta iniciativa, la artista busca celebrar la diversidad de América Latina, fortalecer los vínculos culturales entre ambos lados del Atlántico y reivindicar la latinidad como una fuerza cultural global en medio de discusiones culturales y sociales sobre la migración y la pertenencia.
¿Qué es Es Latina, el proyecto cultural que acompaña la residencia de Shakira?
Durante décadas, las giras internacionales de las grandes estrellas del pop se han limitado a ofrecer conciertos acompañados de mercancía oficial y algunas experiencias VIP. Shakira quiere cambiar esa lógica. Con Es Latina, la colombiana propone una experiencia inmersiva que busca trasladar al público a un universo cultural latinoamericano donde la música es apenas el punto de partida.
La iniciativa acompañará su residencia en Madrid con una programación paralela que incluirá conversaciones, espacios gastronómicos, expresiones artísticas, actividades literarias y encuentros con algunas de las voces más representativas de la cultura iberoamericana contemporánea. El objetivo es que los asistentes no sólo escuchen canciones, sino que experimenten distintas formas de entender América Latina.
La propuesta también refleja un cambio en la manera en que las estrellas globales entienden su papel. Hoy, figuras como Shakira no sólo representan una industria musical multimillonaria; también funcionan como embajadoras culturales capaces de proyectar identidades, tradiciones e imaginarios a escala internacional.
La estrategia coincide con un momento en el que la influencia latinoamericana atraviesa uno de sus periodos más fuertes. La música urbana domina las listas globales, las plataformas de streaming apuestan cada vez más por historias de la región y la gastronomía latinoamericana vive una expansión internacional sin precedentes. En ese contexto, Es Latina aparece como un intento por consolidar esa conversación cultural en un solo espacio.
Cuando el pop se convierte en diplomacia cultural
Quizá el aspecto más relevante de Es Latina es que refleja una transformación más profunda en el papel de las estrellas de la música contemporánea. Durante gran parte del siglo XX, la influencia cultural global estuvo dominada por Hollywood, la industria musical anglosajona y los grandes centros de producción cultural occidentales. Hoy, ese mapa es mucho más diverso.
En ese contexto, Shakira parece entender que su alcance va mucho más allá de los escenarios. Con Es Latina, la cantante no sólo busca reunir a miles de personas frente a un concierto; intenta convertir la cultura latinoamericana en una experiencia exportable, reconocible y atractiva para audiencias globales. Todo esto mientras en toda Europa la migración se ha convertido en el gran debate político y social.
¿Por qué Madrid se ha convertido en la capital cultural latinoamericana de Europa?
La elección de Madrid tampoco es fortuita. En los últimos años, la capital española se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro entre Europa y América Latina.
La ciudad concentra una importante comunidad latinoamericana, recibe constantemente a artistas, escritores, cineastas y empresarios de la región, y se ha convertido en una plataforma estratégica para la circulación de proyectos culturales. Grandes exposiciones, festivales, ferias de arte y eventos editoriales han fortalecido esa conexión.
Para Shakira, Madrid ofrece además una ventaja simbólica. Se trata de un espacio donde convergen múltiples identidades hispanohablantes y donde la conversación sobre lo latino adquiere una dimensión transatlántica. Desde esa perspectiva, la ciudad funciona como una puerta de entrada ideal para proyectar la cultura latinoamericana hacia nuevos públicos. Más que un escenario, Madrid se convierte así en un laboratorio cultural donde la artista busca demostrar que la latinidad puede ser una experiencia compartida y global.
De Macondo a Madrid: la influencia de Gabriel García Márquez en el universo de Shakira
Pocas referencias condensan mejor la identidad latinoamericana que Macondo. El pueblo imaginario creado por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad se ha convertido en un símbolo universal del realismo mágico y de la capacidad de la región para convertir la memoria, la historia y la fantasía en relatos universales.
No es casualidad que Shakira haya elegido ese nombre para el corazón de su proyecto. Macondo representa una América Latina compleja, diversa, contradictoria y profundamente creativa. También funciona como un puente cultural que permite explicar la región a públicos internacionales sin recurrir a estereotipos simplistas.
La relación entre la cantante y la obra de García Márquez tampoco es nueva. Ambos colombianos, ambos fenómenos globales y ambos referentes de sus respectivas disciplinas, han contribuido a proyectar una imagen contemporánea de Colombia hacia el exterior. Al convertir Macondo en el eje conceptual de su residencia, Shakira parece reivindicar ese legado y conectarlo con nuevas generaciones.
Literatura, gastronomía, moda y arte: la visión de una América Latina multidisciplinaria
La literatura ocupa un lugar central gracias a la inspiración en García Márquez, pero también aparecen otras disciplinas que hoy forman parte de la conversación global sobre América Latina. La gastronomía, por ejemplo, se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para contar historias sobre origen, migración y tradición. Lo mismo ocurre con la moda, que cada vez incorpora más referencias artesanales y elementos vinculados a las identidades locales.
El arte contemporáneo también juega un papel clave. En las últimas dos décadas, artistas latinoamericanos han ganado una presencia creciente en museos, bienales y ferias internacionales. La integración de todas estas disciplinas dentro de Es Latina permite construir una narrativa más rica y compleja sobre la región.
En lugar de presentar una visión homogénea de la latinidad, el proyecto apuesta por mostrar su diversidad: distintas voces, distintas tradiciones y distintas maneras de entender lo que significa pertenecer a América Latina en el siglo XXI.
La promesa de Shakira no sólo es una concierto memorable, es la consolidación de una propuesta cultural reagional que lleva años buscando tomar el lugar protagónico para el que está destinado.