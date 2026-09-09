Kate del Castillo mantiene su demanda contra el gobierno por caso de El Chapo: 'No quito el dedo del renglón'

Durante un encuentro con la prensa, la protagonista de La Reina del Sur fue cuestionada sobre el estado de la demanda que interpuso hace varios años.

“Ahí va”, dijo brevemente cuando le preguntaron por el avance del caso. Al insistirle si continúa decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, la actriz fue contundente:

“Claro que sigue. No lo quitaré”.

La demanda de Kate del Castillo por el caso de “El Chapo”

El origen de la demanda se remonta a 2016, cuando la Procuraduría General de la República abrió una investigación sobre Kate del Castillo después de que se revelara su encuentro con Joaquín Guzmán Loera junto al actor Sean Penn. La reunión formaba parte de las gestiones para una posible película sobre la vida del narcotraficante y derivó en una intensa exposición mediática, así como en investigaciones financieras y de comunicaciones que la actriz siempre calificó como ilegales.

En 2018, Del Castillo presentó una demanda por daño moral y responsabilidad patrimonial contra autoridades mexicanas, al sostener que fue objeto de filtraciones, persecución y violaciones a sus derechos humanos.

La actriz también confirmó que ha conservado pruebas de todo el proceso, dejando abierta la posibilidad de que algún día haga pública esa información.

“Por supuesto que sí, todo está documentado, obvio”. Sobre el desarrollo del juicio, reconoció que ha habido avances favorables, aunque lamentó la lentitud con la que opera el sistema judicial mexicano. “Gracias a Dios. Pero ya saben, es México. Todo es apenas… todo es así, lento y burocrático. Así es, ni modo”.