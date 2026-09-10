El documental de Elon Musk sacude Venecia: Las 7 revelaciones que exponen al magnate más poderoso del mundo

1. Su primera esposa rompe el silencio sobre su matrimonio

Una de las voces centrales es la de Justine Musk, escritora y primera esposa del empresario, quien habla por primera vez a profundidad sobre la relación que mantuvieron entre 2000 y 2008.

Justine asegura que durante su matrimonio experimentó manipulación emocional y que fue entonces cuando aprendió el significado del término gaslighting. También recuerda un episodio que se volvió especialmente simbólico: durante el baile de bodas, Elon le habría dicho que él era “el alfa” de la relación.

El documental también cuestiona la versión pública que Musk ha contado durante años sobre la muerte de su primer hijo, Nevada, fallecido por síndrome de muerte de cuna. Justine sostiene que algunos de los recuerdos contados por el empresario no ocurrieron como él los ha narrado.

2. Ashley St. Clair revela el acuerdo de confidencialidad que rechazó

La segunda gran revelación la hizo Ashley St. Clair, influencer y mamá de uno de los hijos de Musk. Aseguró que el magnate le ofreció 40 millones de dólares, además de una asignación económica, a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad que mantuviera en secreto la paternidad del niño. Según su testimonio, rechazó la propuesta porque no quería que su hijo creciera siendo “un secreto”.

Musk ha negado públicamente estas acusaciones y calificó el documental como un “hit piece” (una obra diseñada para desacreditarlo).

3. La obsesión por tener una “legión de hijos”

Uno de las situaciones más inquietantes es la filosofía pronatalista del empresario. El documental presenta mensajes y testimonios que confirman la necesidad de Musk de aumentar drásticamente la población de personas con alta capacidad intelectual ante un eventual colapso de la civilización.

Ashley St. Clair aseguró que Musk le escribió: “Necesitamos tener una legión de hijos antes de la guerra civil”.

El filme conecta esa idea con las declaraciones públicas que el empresario ha hecho durante años sobre el descenso de la natalidad y su preocupación por la supervivencia de la especie humana.

4. De visionario tecnológico a actor político global

Alex Gibney sostiene que el verdadero tema del documental no es Tesla ni SpaceX, sino el poder. La película documenta cómo Musk pasó de ser admirado como un innovador de Silicon Valley a convertirse en una figura con influencia directa sobre gobiernos, conflictos internacionales, redes sociales y procesos electorales.

A través de archivos y entrevistas, el director analiza su compra de Twitter (hoy X), su cercanía con Donald Trump y su papel dentro del desaparecido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), organismo desde el que impulsó fuertes recortes administrativos en Estados Unidos.

5. Geoffrey Hinton lanza una advertencia sobre la IA

Entre los entrevistados aparece Geoffrey Hinton, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial moderna y ganador del Premio Nobel.

Hinton expresa una preocupación que se convierte en uno de los ejes del documental: que una sola persona pueda combinar plataformas digitales, inteligencia artificial y enormes volúmenes de datos personales con fines políticos o electorales.

Aunque el filme no presenta pruebas de un uso ilegal de esos datos, sí plantea el debate sobre los riesgos democráticos de concentrar tanta infraestructura tecnológica en manos de un individuo.

6. Muchos aceptaron hablar… pero otros tuvieron miedo

Gibney confesó en Venecia que una de las mayores dificultades de la producción fue convencer a personas cercanas a Musk de aparecer frente a la cámara.

Según el director, varios exempleados, colaboradores e incluso amigos declinaron participar por temor a represalias profesionales o económicas derivadas de la enorme influencia del empresario.

Esa ausencia se convirtió en una decisión narrativa: para representar la presencia constante de Musk, el documental utiliza un avatar generado con inteligencia artificial, construido a partir de sus propias entrevistas y declaraciones públicas, en lugar de un actor.