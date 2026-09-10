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Espectáculos

El documental de Elon Musk sacude Venecia: Las 7 revelaciones que exponen al magnate más poderoso del mundo

El director Alex Gibney estrenó en el Festival de Venecia 'Musk', un documental de 225 minutos que retrata a Elon Musk como un empresario con una influencia política y tecnológica de alcance global.
jue 10 septiembre 2026 11:05 AM
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Elon Musk (Getty Images)

Con testimonios inéditos de sus exparejas, excolaboradores y expertos en inteligencia artificial, el documental 'Musk', presentado este miércoles en el Festival Internacional de Venecia, muestra el retrato más incómodo de Elon Musk hasta la fecha.

No hubo alfombra roja más comentada en Venecia que la de un hombre que ni siquiera estuvo presente. Elon Musk rechazó participar en Musk, el documental de Alex Gibney, ganador del Oscar por Taxi to the Dark Side, pero terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas absolutos de la 83ª Mostra de Venecia.

Presentado fuera de competencia, el filme de casi cuatro horas explora la vida del fundador de Tesla, SpaceX y X a partir de cientos de horas de archivo, entrevistas con familiares, periodistas, exejecutivos y dos de las mujeres que mejor lo conocen: Justine Musk y Ashley St. Clair. El resultado es un retrato que cuestiona no solo al empresario, sino el poder político, tecnológico y económico que ha acumulado.

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1. Su primera esposa rompe el silencio sobre su matrimonio

Una de las voces centrales es la de Justine Musk, escritora y primera esposa del empresario, quien habla por primera vez a profundidad sobre la relación que mantuvieron entre 2000 y 2008.

Justine asegura que durante su matrimonio experimentó manipulación emocional y que fue entonces cuando aprendió el significado del término gaslighting. También recuerda un episodio que se volvió especialmente simbólico: durante el baile de bodas, Elon le habría dicho que él era “el alfa” de la relación.

El documental también cuestiona la versión pública que Musk ha contado durante años sobre la muerte de su primer hijo, Nevada, fallecido por síndrome de muerte de cuna. Justine sostiene que algunos de los recuerdos contados por el empresario no ocurrieron como él los ha narrado.

2. Ashley St. Clair revela el acuerdo de confidencialidad que rechazó

La segunda gran revelación la hizo Ashley St. Clair, influencer y mamá de uno de los hijos de Musk. Aseguró que el magnate le ofreció 40 millones de dólares, además de una asignación económica, a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad que mantuviera en secreto la paternidad del niño. Según su testimonio, rechazó la propuesta porque no quería que su hijo creciera siendo “un secreto”.

Musk ha negado públicamente estas acusaciones y calificó el documental como un “hit piece” (una obra diseñada para desacreditarlo).

3. La obsesión por tener una “legión de hijos”

Uno de las situaciones más inquietantes es la filosofía pronatalista del empresario. El documental presenta mensajes y testimonios que confirman la necesidad de Musk de aumentar drásticamente la población de personas con alta capacidad intelectual ante un eventual colapso de la civilización.

Ashley St. Clair aseguró que Musk le escribió: “Necesitamos tener una legión de hijos antes de la guerra civil”.

El filme conecta esa idea con las declaraciones públicas que el empresario ha hecho durante años sobre el descenso de la natalidad y su preocupación por la supervivencia de la especie humana.

4. De visionario tecnológico a actor político global

Alex Gibney sostiene que el verdadero tema del documental no es Tesla ni SpaceX, sino el poder. La película documenta cómo Musk pasó de ser admirado como un innovador de Silicon Valley a convertirse en una figura con influencia directa sobre gobiernos, conflictos internacionales, redes sociales y procesos electorales.

A través de archivos y entrevistas, el director analiza su compra de Twitter (hoy X), su cercanía con Donald Trump y su papel dentro del desaparecido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), organismo desde el que impulsó fuertes recortes administrativos en Estados Unidos.

5. Geoffrey Hinton lanza una advertencia sobre la IA

Entre los entrevistados aparece Geoffrey Hinton, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial moderna y ganador del Premio Nobel.

Hinton expresa una preocupación que se convierte en uno de los ejes del documental: que una sola persona pueda combinar plataformas digitales, inteligencia artificial y enormes volúmenes de datos personales con fines políticos o electorales.

Aunque el filme no presenta pruebas de un uso ilegal de esos datos, sí plantea el debate sobre los riesgos democráticos de concentrar tanta infraestructura tecnológica en manos de un individuo.

6. Muchos aceptaron hablar… pero otros tuvieron miedo

Gibney confesó en Venecia que una de las mayores dificultades de la producción fue convencer a personas cercanas a Musk de aparecer frente a la cámara.

Según el director, varios exempleados, colaboradores e incluso amigos declinaron participar por temor a represalias profesionales o económicas derivadas de la enorme influencia del empresario.

Esa ausencia se convirtió en una decisión narrativa: para representar la presencia constante de Musk, el documental utiliza un avatar generado con inteligencia artificial, construido a partir de sus propias entrevistas y declaraciones públicas, en lugar de un actor.

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7. La gran pregunta: ¿quién vigila al hombre más poderoso del mundo?

Lejos de ser una biografía convencional, Musk concluye con una reflexión sobre los límites del poder privado.

Gibney compara al empresario con otras figuras de enorme influencia corporativa y sostiene que el problema no es únicamente su personalidad, sino la ausencia de mecanismos capaces de supervisar a quienes controlan infraestructura espacial, comunicaciones satelitales, inteligencia artificial, automóviles, redes sociales y contratos gubernamentales al mismo tiempo.

“Cuando alguien concentra tanto poder, deja de ser solamente un empresario: se convierte en una cuestión de interés público”, resume el documental.

La respuesta de Elon Musk

El magnate decidió no participar en el documental y reaccionó tras el impacto que tuvo en el festival:

"No tiene ninguna integridad. Es una persona terrible. Alex Gibney no merece respeto, no tiene integridad alguna. Ni una pizca. Por suerte, sus películas son increíblemente aburridas", escribió Elon Musk en X.

Con una duración de 225 minutos, Musk fue una de las proyecciones más esperadas del Festival de Venecia y llegará a salas de cine internacionales el próximo 16 de octubre.

¿Dónde ver el documental de Elon Musk?

"Musk", dirigido por Alex Gibney, se estrenará en cines de Estados Unidos el 16 de octubre de 2026 y posteriormente estará disponible a través de la plataforma de streaming HBO.

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