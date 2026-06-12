Elon Musk hace historia: se convierte en el primer trillonario de la historia

Este logro llegó tras el debut de la compañía en Wall Street, considerado el mayor estreno en bolsa jamás registrado. La operación no solo transformó el mercado financiero, sino que también consolidó a Musk como la figura más poderosa del mundo empresarial contemporáneo.

SpaceX comenzó a cotizar con una valoración cercana a los 1.77 billones de dólares, una cifra que supera ampliamente el récord anterior para una oferta pública inicial. La empresa recaudó alrededor de 75 mil millones de dólares en la operación y debutó con una demanda extraordinaria por parte de inversionistas institucionales y minoristas.

Elon Musk asegura que Donald Trump está relacionado con el caso Jeffrey Epstein (Kevin Dietsch/Getty Images)

La compañía, que opera servicios de lanzamiento espacial, la red satelital Starlink y otros proyectos tecnológicos, se ha convertido en una de las empresas más valiosas del planeta. El entusiasmo de los mercados elevó rápidamente el precio de las acciones durante sus primeras horas de cotización, impulsando la riqueza de Musk por encima de la barrera del billón de dólares.

De acuerdo con CBS News y cálculos de analistas financieros, gran parte del incremento en la fortuna del empresario provino de la revalorización de su participación en SpaceX, que sigue siendo uno de sus principales activos.