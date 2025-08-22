Elon Musk falla en su intento de comprar OpenAI con apoyo de Mark Zuckerberg

Elon Musk quiso comprar OpenAI con apoyo de Mark Zuckerberg

La propuesta de Elon Mask para comprar OpenAI fue presentada en febrero por un grupo de inversionistas encabezado por Musk, en el que figuraban xAI, Vy Capital, Ari Emanuel y otros fondos.

En ese marco, Musk envió una carta de intención a Mark Zuckerberg para explorar posibles esquemas de financiamiento o inversión. No obstante, ni Meta ni Zuckerberg firmaron el documento, y el acercamiento no prosperó.

Elon Musk presentó una propuesta para comprar Open Ai (Christopher Furlong/Getty Images)

El intento de alianza sorprendió a la industria tecnológica, dado el historial de enfrentamientos públicos entre ambos empresarios. Desde la compra de Twitter (hoy X) por parte de Elon Musk, la rivalidad con Meta y con Zuckerberg se intensificó, incluso llegando a bromear sobre un combate en el Coliseo romano en 2023.