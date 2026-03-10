Elon Musk duplica su fortuna y se mantiene como el hombre más rico del mundo

Musk es el principal accionista de la fabricante de vehículos eléctricos Tesla, de la empresa aeroespacial SpaceX, la red social X y de la compañía de inteligencia artificial xAI.

Según Forbes, la fortuna del empresario se ha disparado de los 342 mil millones de dólares hace un año, a los 839 mil millones en la actualidad.

Elon Musk es el hombre más rico del mundo por segundo año consecutivo. (AFP)

Elon Musk tiene más del triple de patrimonio que el segundo y el tercero de la lista del medio especializado, los cofundadores de Google Larry Page (257 mil millones) y Sergey Brin (237 mil millones).

Según la revista estadounidense, conocida por su clasificación anual de las mayores fortunas del mundo, el planeta cuenta ahora con 3.428 milmillonarios, 400 más que hace un año.

Entre los milmillonarios del mundo acumulan 20,1 billones de dólares, frente a los 16,1 billones de hace un año.