El empresario Elon Musk es por segundo año consecutivo la persona más rica del mundo después de duplicar su patrimonio, que superó los 830 mil millones de dólares, según el ranking anual de la revista Forbes publicado este martes.
Elon Musk duplica su fortuna y se mantiene como el hombre más rico del mundo
Elon Musk duplica su fortuna y se mantiene como el hombre más rico del mundo
Musk es el principal accionista de la fabricante de vehículos eléctricos Tesla, de la empresa aeroespacial SpaceX, la red social X y de la compañía de inteligencia artificial xAI.
Según Forbes, la fortuna del empresario se ha disparado de los 342 mil millones de dólares hace un año, a los 839 mil millones en la actualidad.
Elon Musk tiene más del triple de patrimonio que el segundo y el tercero de la lista del medio especializado, los cofundadores de Google Larry Page (257 mil millones) y Sergey Brin (237 mil millones).
Según la revista estadounidense, conocida por su clasificación anual de las mayores fortunas del mundo, el planeta cuenta ahora con 3.428 milmillonarios, 400 más que hace un año.
Entre los milmillonarios del mundo acumulan 20,1 billones de dólares, frente a los 16,1 billones de hace un año.
El listado de los hombres más ricos del mundo
Detrás de Musk aparecen los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, quienes continúan acumulando una enorme fortuna gracias al crecimiento del negocio publicitario y tecnológico de la compañía.
También destacan figuras clave del ecosistema digital como Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Mark Zuckerberg, creador de Meta. A ellos se suman inversionistas históricos y magnates del lujo europeo que han consolidado su patrimonio durante décadas.
- Elon Musk – Empresario tecnológico y fundador de múltiples compañías de innovación.
- Larry Page – Cofundador de Google y uno de los pioneros de la economía digital.
- Sergey Brin – Socio de Page en la creación del motor de búsqueda más usado del mundo.
- Jeff Bezos – Fundador de Amazon y uno de los empresarios más influyentes del comercio electrónico.
- Mark Zuckerberg – Creador de Facebook y líder del conglomerado tecnológico Meta.
- Larry Ellison – Cofundador de la empresa de software empresarial Oracle.
- Jensen Huang – Director ejecutivo y cofundador de NVIDIA, una de las empresas clave en el desarrollo de chips para inteligencia artificial.
- Bernard Arnault – Presidente del conglomerado de lujo LVMH.
- Warren Buffett – Legendario inversionista y presidente de Berkshire Hathaway.
- Amancio Ortega – Fundador del gigante de la moda Inditex, propietario de marcas como Zara.