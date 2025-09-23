Nuevas tensiones dentro del clan Musk acaban de escalar a un nuevo y preocupante nivel. Este martes, una investigación publicada por The New York Times reveló que Errol Musk, papá del magnate Elon Musk, enfrenta acusaciones graves de abuso sexual por parte de varios de sus hijos e hijastros.
¿Por qué Elon Musk tiene sobrinos que también son sus hermanastros?
La revelación ha sacudido a la opinión pública y vuelve a poner bajo la lupa el complejo y turbulento historial familiar del hombre más rico del mundo.
En julio de 2022, Elon Musk reveló que se había convertido en papá de gemelos con con una ejecutiva de su compañía Neuralink, lo que animó a su papá a hacer su propia confesión: tiene un segundo hijo secreto con su hijastra de 35 años, Jana Bezuidenhout.
Para comprender quién es quién en el árbol genealógico de los Musk, hay que remontarse a la infancia del fundador de Tesla en Sudáfrica y al divorcio de sus papás en 1979, cuando aún era un niño.
Tras separarse de la modelo Maye Haldeman, con quien tuvo tres hijos: Kimbal, Tosca y el propio Elon, Errol Musk se casó con una viuda que aportó otros dos hijos al matrimonio.
Así fue como conoció a Jana Bezuidenhout, que tenía tan solo cuatro años cuando él se convirtió oficialmente en su padrastro. Eventualmente Errol se divorció también de su segunda esposa, la mamá de Jana, tras casi dos décadas de vida en común, y en 2017 toda su familia se quedó en shock al descubrir que él había dejado embarazada a su hijastra. Fruto de ese romance nació un niño llamado Elliot Rush, mejor conocido como Rushi.
Tras la revelación de esta información, Elon Musk terminó de romper la relación que le quedaba con su Errol. En diferentes ocasiones, Elon Musk ha hablado de la complicada relación que tuvo con su papá.
El magnate confesó en múltiples entrevistas que, con 8 años, decidió dejar a su mamá y hermanas para mudarse con su papá porque le daba pena imaginarlo viviendo solo. Y esa fue, en su propias palabras, una decisión pésima porque no comprendía el tipo de persona que era su papá.
En una entrevista con la revista Rolling Stone lo definió como un "ser humano terrible" que siempre tenía "planes diabólicos perfectamente elaborados".
Papá de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros
Una investigación del New York Times sacudió este 23 de septiembre al revelar que Errol Musk, padre del empresario Elon Musk, enfrenta acusaciones de abuso sexual infantil por parte de al menos cinco de sus hijos e hijastros, según registros policiales, correspondencia personal, trabajadores sociales y entrevistas con familiares.
La primera de las denuncias data de 1993, cuando su hijastra, de apenas cuatro años, pidió auxilio después de sufrir un abuso. Hay más denuncias posteriores, incluyendo una de 2023, cuando un niño de cinco años dijo haber sido tocado inapropiadamente.
Errol Musk, de 79 años, ha negado rotundamente todas las acusaciones, calificándolas de “falsas y absurdas en extremo”, y ha afirmado que algunos miembros de su familia estarían inventando estas historias para obtener dinero de Elon Musk.
Hasta ahora, aunque se abrieron al menos tres investigaciones policiales independientes, ninguna ha derivado en una condena formal.