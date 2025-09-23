¿Por qué Elon Musk tiene sobrinos que también son sus hermanastros?

Elon Musk tiene sobrinos que también son sus hermanastros

La revelación ha sacudido a la opinión pública y vuelve a poner bajo la lupa el complejo y turbulento historial familiar del hombre más rico del mundo.

En julio de 2022, Elon Musk reveló que se había convertido en papá de gemelos con con una ejecutiva de su compañía Neuralink, lo que animó a su papá a hacer su propia confesión: tiene un segundo hijo secreto con su hijastra de 35 años, Jana Bezuidenhout.

Para comprender quién es quién en el árbol genealógico de los Musk, hay que remontarse a la infancia del fundador de Tesla en Sudáfrica y al divorcio de sus papás en 1979, cuando aún era un niño.

Tras separarse de la modelo Maye Haldeman, con quien tuvo tres hijos: Kimbal, Tosca y el propio Elon, Errol Musk se casó con una viuda que aportó otros dos hijos al matrimonio.

Errol Musk (Kommersant Photo Agency/Anatoliy Zhdanov/Kommersant Photo)

Así fue como conoció a Jana Bezuidenhout, que tenía tan solo cuatro años cuando él se convirtió oficialmente en su padrastro. Eventualmente Errol se divorció también de su segunda esposa, la mamá de Jana, tras casi dos décadas de vida en común, y en 2017 toda su familia se quedó en shock al descubrir que él había dejado embarazada a su hijastra. Fruto de ese romance nació un niño llamado Elliot Rush, mejor conocido como Rushi.

Tras la revelación de esta información, Elon Musk terminó de romper la relación que le quedaba con su Errol. En diferentes ocasiones, Elon Musk ha hablado de la complicada relación que tuvo con su papá.

Elon Musk (Getty Images)

El magnate confesó en múltiples entrevistas que, con 8 años, decidió dejar a su mamá y hermanas para mudarse con su papá porque le daba pena imaginarlo viviendo solo. Y esa fue, en su propias palabras, una decisión pésima porque no comprendía el tipo de persona que era su papá.

En una entrevista con la revista Rolling Stone lo definió como un "ser humano terrible" que siempre tenía "planes diabólicos perfectamente elaborados".