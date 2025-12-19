Antes de su muerte, Jeffrey Epstein se codeó con algunos de los hombres más ricos como Elon Musk y poderosos del mundo en la llamada "Billionaires Dinner" (una cena de multimillonarios organizada por Edge Group).
Esta semana, los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron 68 fotografías del patrimonio de Epstein, incluidas imágenes tomadas en el evento de 2011, que han reavivado el escrutinio sobre sus conexiones con figuras prominentes del sector tecnológico y empresarial.
Fotos inéditas conectan a líderes como Elon Musk y Jeff Bezos en una cena de Jeffrey Epstein
Tres años antes de ser condenado por delitos sexuales, las imágenes, difundidas por el Comité de Supervisión de la Cámara Baja sin contexto ni fechas precisas, muestran a Jeffrey Epstein en el mismo evento que algunos de los ejecutivos más destacados de Silicon Valley.
El encuentro, organizado por la organización sin fines de lucro del agente literario John Brockman, reunió a líderes de la industria como el CEO de Tesla, Elon Musk, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el cofundador de Google, Sergey Brin, entre otros asistentes que también incluyeron a académicos, filántropos y figuras influyentes de la tecnología.
Aunque la publicación de estas fotos forma parte de un esfuerzo mayor para presionar al Departamento de Justicia de Estados Unidos a liberar más material sobre las actividades y relaciones de Epstein (como exige la Epstein Files Transparency Act antes de su plazo legal) las imágenes no implican automáticamente conducta delictiva por parte de aquellos que aparecen en ellas.
Los legisladores han insistido en que la presencia de estas figuras en archivos fotográficos no constituye evidencia de participación en crímenes ni relaciones impropias, sino que forman parte de un extenso archivo visual sin contexto claro ni explicación oficial.
La cena de 2011, parte de una serie de eventos organizada por Edge (que convoca a científicos, pensadores y líderes tecnológicos para debatir ideas y tendencias) fue uno de los momentos más comentados del nuevo lote de fotos. Estas imágenes, combinadas con otras de prominentes magnates, políticos e intelectuales, han reabierto el debate sobre cómo personas con gran influencia social y económica se relacionaron con Epstein en distintas etapas de su vida, incluso mucho después de su condena por delitos sexuales en la década de 2000.
Jeffrey Epstein: de las acusaciones de tráfico sexual a su controvertida muerte
Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense, se convirtió en una de las figuras más polémicas del mundo tras ser acusado de tráfico sexual de menores y explotación sexual.
Las investigaciones revelaron que Epstein habría organizado una red en la que jóvenes eran reclutadas y llevadas a sus propiedades en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes, donde eran víctimas de abuso sexual. Entre sus acusaciones también se incluían pagos a las víctimas y la implicación de cómplices que ayudaban a coordinar estos encuentros.
Epstein fue arrestado el 6 de julio de 2019 y encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, mientras esperaba enfrentar juicio por estos cargos, que podrían haberle valido décadas de prisión.
Sin embargo, el 10 de agosto de 2019 fue encontrado sin vida en su celda, a los 66 años. La Oficina de Medicina Forense de Nueva York determinó que la causa oficial de su muerte fue suicidio por ahorcamiento, aunque su fallecimiento generó numerosas teorías y controversias debido a fallas en la vigilancia y posibles irregularidades en el manejo de su custodia.