Fotos inéditas conectan a líderes como Elon Musk y Jeff Bezos en una cena de Jeffrey Epstein

Tres años antes de ser condenado por delitos sexuales, las imágenes, difundidas por el Comité de Supervisión de la Cámara Baja sin contexto ni fechas precisas, muestran a Jeffrey Epstein en el mismo evento que algunos de los ejecutivos más destacados de Silicon Valley.

El encuentro, organizado por la organización sin fines de lucro del agente literario John Brockman, reunió a líderes de la industria como el CEO de Tesla, Elon Musk, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el cofundador de Google, Sergey Brin, entre otros asistentes que también incluyeron a académicos, filántropos y figuras influyentes de la tecnología.

🚨News: Jeffrey Epstein attended dinner with tech billionaires three years after he was convicted of sex crimes



This was attended by :



♦️ Elon Musk (Tesla CEO)

♦️ Jeff Bezos (Amazon)

♦️ Sergey Brin (Google co-founder)

♦️ Salar Kamangar (Former YouTube CEO)



The House Oversight… pic.twitter.com/pQw5B1UXFC — Grifty (@TheGriftReport) December 19, 2025

Aunque la publicación de estas fotos forma parte de un esfuerzo mayor para presionar al Departamento de Justicia de Estados Unidos a liberar más material sobre las actividades y relaciones de Epstein (como exige la Epstein Files Transparency Act antes de su plazo legal) las imágenes no implican automáticamente conducta delictiva por parte de aquellos que aparecen en ellas.

Los legisladores han insistido en que la presencia de estas figuras en archivos fotográficos no constituye evidencia de participación en crímenes ni relaciones impropias, sino que forman parte de un extenso archivo visual sin contexto claro ni explicación oficial.

Jeffrey Epstein y Donald Trump (Getty Images)

La cena de 2011, parte de una serie de eventos organizada por Edge (que convoca a científicos, pensadores y líderes tecnológicos para debatir ideas y tendencias) fue uno de los momentos más comentados del nuevo lote de fotos. Estas imágenes, combinadas con otras de prominentes magnates, políticos e intelectuales, han reabierto el debate sobre cómo personas con gran influencia social y económica se relacionaron con Epstein en distintas etapas de su vida, incluso mucho después de su condena por delitos sexuales en la década de 2000.