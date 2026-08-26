Gerard Piqué enfrenta una pérdida: muere su abuela a los 102 años

De acuerdo con información del medio español Mundo Deportivo y posteriormente, Lina era la madre de Joan Piqué, padre de Gerard, por lo que ocupaba un lugar importante dentro de la familia del exfutbolista.

Hasta el momento, la familia no ha informado públicamente las causas de su fallecimiento, por lo que cualquier versión al respecto permanece sin confirmar.

Linas Rovira, abuela de Gerard Piqué en su última aparición pública. (RRSS)

El velatorio se realizó el martes en el tanatorio de Sant Guim de Freixenet, localidad de la provincia de Lleida con la que la familia paterna de Piqué mantiene fuertes vínculos. La misa funeral se celebró este miércoles 26 de agosto en la iglesia del Sagrat Cor de la misma localidad.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Piqué cabizbajo y visiblemente afectado mientras caminaba junto a sus familiares detrás del coche fúnebre que trasladaba el féretro hasta la iglesia. El empresario tomó de la mano a Clara Chía durante buena parte de la despedida.