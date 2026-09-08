Jorge D’Alessio y Marichelo muestran que siguen unidos por su familia: celebran a su hija tras su divorcio

Marichelo Puente y Jorge D’Alessiovolvieron a coincidir en una celebración familiar, esta vez para festejar los 23 años de Ana Paula, la hija mayor de la conductora y a quien el cantante ha considerado como propia desde que era niña.
Aunque la pareja ya firmó su divorcio y el músico comenzó una nueva relación, ambos han mantenido una convivencia cercana por el bienestar de sus hijos. El cumpleaños de la joven fue una nueva muestra de ese vínculo y reunió a la ex pareja en un momento especialmente emotivo.
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Jorge D’Alessio y Marichelo celebran a Ana Pau tras su divorcio
La joven recibió felicitaciones de sus seres queridos y disfrutó de una fiesta en la que también estuvieron sus hermanos Santiago y Patricio. Marichelo y Jorge D’Alessioaprovecharon la ocasión para dedicarle mensajes en redes sociales y acompañarla durante la celebración.
La conductora fue una de las primeras en felicitar a Ana Paula a través de Instagram. La conductora compartió una fotografía junto a la cumpleañera y expresó el cariño que siente por su hija: “Mi princesa hermosa Ana Pau eres el regalo más lindo. Que dios te llene de bendiciones y siempre estemos juntas. ¡¡Te amo!!”, escribió.
Por su parte, el integrante de Matute también dedicó unas palabras a la joven. Aunque no es su papá biológico, el cantante ha estado presente en su vida desde que era pequeña y mantiene con ella un vínculo de padre e hija.
“Hoy es el cumple de mi persona favorita, ¡MI HIJA! Te amo mi vida con todo mi corazón”, escribió el vocalista de Matute en sus historias de Instagram. Más tarde, Jorge compartió varias fotografías de la joven en su perfil y volvió a dejar claro el lugar que ocupa en su vida: “¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS MI AMOR!!! Hace 23 años llegaste al mundo y ¡tu vida cambió la mía! Eres y siempre serás la luz de mis ojos, soy el PAPÁ más orgulloso del mundo, ¡¡¡TE AMO CON TODO MI CORAZÓN!!!”, agregó.
Ana Pau respondió al mensaje de quien considera su papá con una breve pero cariñosa respuesta: “Te amooo paa!!”.
La celebración continuó con una fiesta en la que Marichelo compartió algunos detalles de la decoración, el pastel y los momentos que vivió junto a su hija. Los tonos rosados y marrones fueron parte de la ambientación del festejo.
Jorge también estuvo pendiente de la celebración y compartió algunos momentos de la noche. En uno de ellos, elogió a Ana Pau por su look, pues la joven lució un vestido rojo: “Qué guapa, mi amor”, le dijo.
El cantante también tuvo un mensaje para Marichelo mientras ella grababa a su hija durante las tradicionales Las Mañanitas: “La mamá orgullosa, gran trabajo hiciste, una hija hermosa”, le dijo a su exesposa.
La reunión familiar ocurre meses después de que Marichelo y Jorge confirmaran su separación. Pese al cambio en su relación de pareja, ambos han procurado mantener un vínculo cordial y cercano como familia.
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Anahí también festeja a su sobrina Ana Pau
Ana Pau también recibió una felicitación muy especial de parte de su tía Anahí. La ex integrante de RBD compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la joven y le dedicó un breve mensaje.
“Feliz cumple bebé, ¡te amo!”, escribió la cantante junto a la imagen de Ana Paula, quien aparece a punto de apagar una velita sobre una rebanada de pastel.
La fotografía correspondía a un festejo previo que tuvo lugar hace algunos días. En aquella ocasión, Anahí explicó que se trataba del “pre festejo de la princesa”.
En la imagen, la cantante aparece sentada junto a su sobrina. Detrás de ellas se encontraba su esposo, Manuel Velasco Coello, además de Marichelo y otros acompañantes.
La relación entre Anahí y Ana Pau es cercana y ambas suelen compartir momentos juntas en redes sociales. Esta vez, la cantante también quiso ser parte de las felicitaciones por los 23 años de su sobrina.