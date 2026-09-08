Jorge D’Alessio y Marichelo muestran que siguen unidos por su familia: celebran a su hija tras su divorcio

Jorge D’Alessio y Marichelo celebran a Ana Pau tras su divorcio

La joven recibió felicitaciones de sus seres queridos y disfrutó de una fiesta en la que también estuvieron sus hermanos Santiago y Patricio. Marichelo y Jorge D’Alessio aprovecharon la ocasión para dedicarle mensajes en redes sociales y acompañarla durante la celebración.

La conductora fue una de las primeras en felicitar a Ana Paula a través de Instagram. La conductora compartió una fotografía junto a la cumpleañera y expresó el cariño que siente por su hija: “Mi princesa hermosa Ana Pau eres el regalo más lindo. Que dios te llene de bendiciones y siempre estemos juntas. ¡¡Te amo!!”, escribió.



Marichelo celebró el cumpleaños de su hija Ana Pau (Instagram)

Por su parte, el integrante de Matute también dedicó unas palabras a la joven. Aunque no es su papá biológico, el cantante ha estado presente en su vida desde que era pequeña y mantiene con ella un vínculo de padre e hija.

“Hoy es el cumple de mi persona favorita, ¡MI HIJA! Te amo mi vida con todo mi corazón”, escribió el vocalista de Matute en sus historias de Instagram. Más tarde, Jorge compartió varias fotografías de la joven en su perfil y volvió a dejar claro el lugar que ocupa en su vida: “¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS MI AMOR!!! Hace 23 años llegaste al mundo y ¡tu vida cambió la mía! Eres y siempre serás la luz de mis ojos, soy el PAPÁ más orgulloso del mundo, ¡¡¡TE AMO CON TODO MI CORAZÓN!!!”, agregó.

Ana Pau respondió al mensaje de quien considera su papá con una breve pero cariñosa respuesta: “Te amooo paa!!”.

La celebración continuó con una fiesta en la que Marichelo compartió algunos detalles de la decoración, el pastel y los momentos que vivió junto a su hija. Los tonos rosados y marrones fueron parte de la ambientación del festejo.

Jorge también estuvo pendiente de la celebración y compartió algunos momentos de la noche. En uno de ellos, elogió a Ana Pau por su look, pues la joven lució un vestido rojo: “Qué guapa, mi amor”, le dijo.

El cantante también tuvo un mensaje para Marichelo mientras ella grababa a su hija durante las tradicionales Las Mañanitas: “La mamá orgullosa, gran trabajo hiciste, una hija hermosa”, le dijo a su exesposa.

La reunión familiar ocurre meses después de que Marichelo y Jorge confirmaran su separación. Pese al cambio en su relación de pareja, ambos han procurado mantener un vínculo cordial y cercano como familia.