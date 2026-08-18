Shakira no se quedó en las palabras de solidaridad. A una semana del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente de Colombia, la cantante viajó hasta Chocó, una de las zonas más afectadas, para conocer de primera mano los daños y anunciar un plan de reconstrucción enfocado en la educación.
Shakira dona 1.25 millones de dólares para reconstruir escuelas tras terremoto en Colombia
Shakira visita Colombia y anuncia la reconstrucción de escuelas
La artista colombiana se comprometió a ayudar a reconstruir al menos 10 escuelas y a recuperar la Universidad Tecnológica del Chocó, en alianza con su Fundación Pies Descalzos, la Fundación Howard G. Buffett y otras organizaciones. El esfuerzo contempla una aportación inicial de 1.25 millones de dólares.
La visita de Shakira ocurre mientras Colombia continúa enfrentando las consecuencias del sismo, que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y graves daños en viviendas e infraestructura. Reuters reportó que las pérdidas económicas preliminares ascienden a unos 30 billones de pesos colombianos, equivalentes a cerca de 9,600 millones de dólares.
Durante su visita a Quibdó, capital de Chocó, Shakira recorrió algunas de las zonas afectadas y conoció el impacto que el terremoto tuvo particularmente en las escuelas.
La cantante anunció que su fundación trabajará en la reconstrucción de 10 centros educativos y en la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó. El proyecto busca que los niños y jóvenes de la región puedan regresar a las aulas lo antes posible.
La educación no es un tema nuevo para Shakira. Desde hace más de dos décadas, su Fundación Pies Descalzos ha desarrollado proyectos educativos en comunidades vulnerables de Colombia, particularmente en zonas donde el acceso a la educación ha sido históricamente limitado.
Por eso, su respuesta al terremoto se enfoca precisamente en uno de los sectores que considera fundamentales para la recuperación de las comunidades.
“Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro”, expresó la cantante durante su visita, haciendo énfasis en la urgencia de recuperar los espacios educativos.
Shakira donará 1.25 millones de dólares para la reconstrucción
El monto anunciado inicialmente asciende a 1.25 millones de dólares y reúne aportaciones de distintas organizaciones.
La Fundación Pies Descalzos de Shakira trabajará junto a la Fundación Howard G. Buffett para impulsar la reconstrucción, mientras que Global Citizen y Live Nation anunciaron una aportación conjunta de un millón de dólares para la recuperación educativa. El CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, también comprometió recursos.
La iniciativa llega en un momento en el que las necesidades de la población afectada siguen siendo enormes. Según datos citados por AP, más de 26,000 viviendas y 265 instalaciones educativas resultaron afectadas por el terremoto.
Para Shakira, sin embargo, la reconstrucción de las escuelas representa algo más que levantar nuevamente edificios dañados: significa recuperar cierta normalidad para los niños y evitar que una emergencia interrumpa de manera prolongada su educación.