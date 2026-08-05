Shakira recrea su icónico meme frente a la computadora casi 30 años después

La intérprete compartió la nueva versión en sus redes sociales y acompañó la imagen con un mensaje que hizo referencia al paso del tiempo: "Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo. #letscreatetogether", escribió en su cuenta de Instagram .

Shakira (RRSS)

La publicación no tardó en viralizarse y despertó la nostalgia de miles de seguidores, quienes celebraron que fuera la propia cantante quien retomara una imagen que ha circulado durante años en internet.

La historia detrás del meme de Shakira frente a la computadora

La fotografía original fue tomada en junio de 1997 por el fotorreportero Óscar Berrocal en las instalaciones del periódico El Heraldo, en Barranquilla. En ese entonces, Shakira comenzaba a consolidar su carrera gracias al éxito de “Pies descalzos” y aparecía frente a una computadora de la época, rodeada de carteles, calendarios y recortes pegados en la pared, una escena que terminó convirtiéndose en un clásico de la cultura digital.

Shakira (Instagram/shakira)

Casi tres décadas después, la artista decidió recrear aquella imagen con un aire renovado. Aunque mantuvo la misma pose y expresión, la artista luce su característico pelo rubio frente a un escritorio decorado con ilustraciones, partituras musicales y distintos elementos relacionados con su proceso creativo.