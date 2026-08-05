Shakira volvió a conquistar las redes sociales con un guiño al pasado. La cantante colombiana recreó una de las fotografías más recordadas de sus primeros años de carrera, aquella en la que aparece sentada frente a una computadora y que, con el paso del tiempo, se transformó en uno de los memes más populares protagonizados por la artista.
Shakira recrea su icónico meme frente a la computadora casi 30 años después
Shakira recrea su icónico meme frente a la computadora casi 30 años después
La intérprete compartió la nueva versión en sus redes sociales y acompañó la imagen con un mensaje que hizo referencia al paso del tiempo: "Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo. #letscreatetogether", escribió en su cuenta de Instagram .
La publicación no tardó en viralizarse y despertó la nostalgia de miles de seguidores, quienes celebraron que fuera la propia cantante quien retomara una imagen que ha circulado durante años en internet.
La historia detrás del meme de Shakira frente a la computadora
La fotografía original fue tomada en junio de 1997 por el fotorreportero Óscar Berrocal en las instalaciones del periódico El Heraldo, en Barranquilla. En ese entonces, Shakira comenzaba a consolidar su carrera gracias al éxito de “Pies descalzos” y aparecía frente a una computadora de la época, rodeada de carteles, calendarios y recortes pegados en la pared, una escena que terminó convirtiéndose en un clásico de la cultura digital.
Casi tres décadas después, la artista decidió recrear aquella imagen con un aire renovado. Aunque mantuvo la misma pose y expresión, la artista luce su característico pelo rubio frente a un escritorio decorado con ilustraciones, partituras musicales y distintos elementos relacionados con su proceso creativo.
La nostalgia llega antes de su residencia en Madrid
La recreación del meme también coincide con una de las etapas más importantes de su agenda profesional. El próximo 18 de septiembre, Shakira iniciará en Madrid su esperada residencia Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con una serie de 12 conciertos que se extenderán hasta octubre.
Como parte de esta experiencia, Live Nation prepara Macondo Park, un espacio temático inspirado en el universo creativo de la cantante y en el realismo mágico de Gabriel García Márquez.
El recinto contará con ocho pabellones dedicados a la música, la moda, la gastronomía, la literatura, el arte, el cine, la cultura infantil y el universo artístico de Shakira, con actividades inmersivas para los miles de asistentes que se espera reciban los conciertos.