A sus 60 años, Salma Hayek volvió a demostrar que la sensualidad y la confianza no tienen fecha de caducidad. La actriz mexicana celebró su cumpleaños con una sesión de fotos en el mar, donde posó desnuda mientras las olas cubrían su cuerpo. “60 y agradecida”, posteó.
Eternamente sexy: Salma Hayek celebra sus 60 con un desnudo en la playa
Las fotografías, publicadas en su cuenta de Instagram días después de cumplir años el pasado 2 de septiembre, muestran a la protagonista de Frida recostada en el mar. La publicación rápidamente se llenó de miles de reacciones y comentarios que celebraron tanto su belleza como la manera en que acepta esta nueva etapa de su vida.
Salma: Quiero verme bien a los 60
Lejos de intentar desafiar el paso del tiempo, Hayek ha sido una de las voces más abiertas de Hollywood sobre el envejecimiento. En entrevistas recientes ha explicado que su objetivo nunca ha sido aparentar menos edad, sino sentirse bien con la mujer que es hoy.
“Me emociona más tener 50 y 60 años y verme bien a los 50 y 60. Es un tipo de belleza diferente (...) No me importa envejecer. No creo que porque pase el tiempo pierda mi juventud. Como la belleza, la juventud no está solo en la superficie", dijo a People en 2025.
También ha confesado que evita, en la medida de lo posible, los procedimientos cosméticos porque considera que su rostro forma parte de su identidad y quiere conservar la naturalidad de sus expresiones.
“No quiero parecer sobreproducida. Todo el mundo está demasiado producido y se ve precioso, pero ese no es el look que quiero para mí", añadió a Vogue.
Los últimos años, hemos sido testigos de una versión de Salma que abraza los cambios en su físico y uno de los más aplaudidos fue el hecho de lucir sus canas.
“Es mi color natural y son mis canas naturales… No quiero gastar lo que me queda de juventud fingiendo que soy más joven y dejar de disfrutar la vida", dijo a Allure sobre su filosofía de belleza.
Un cumpleaños muy especial
Este aniversario llega en uno de los momentos más plenos de la vida de Salma. Además de cumplir 60, recientemente se convirtió en abuela por primera vez tras el nacimiento de François, hijo de su hijastro François Pinault Jr., un hecho que la actriz celebró públicamente con gran emoción.
Con una carrera que abarca casi cuatro décadas, Hayek sigue siendo una de las figuras latinas más influyentes de Hollywood. Desde su histórica nominación al Oscar por Frida hasta proyectos como Eternals y El gato con botas: El último deseo, la veracruzana ha convertido cada etapa de su vida en una oportunidad para romper estereotipos. Y su mensaje por los 60 parece resumirlo todo en apenas tres palabras: agradecida, libre y auténtica.