Eternamente sexy: Salma Hayek celebra sus 60 con un desnudo en la playa

Las fotografías, publicadas en su cuenta de Instagram días después de cumplir años el pasado 2 de septiembre, muestran a la protagonista de Frida recostada en el mar. La publicación rápidamente se llenó de miles de reacciones y comentarios que celebraron tanto su belleza como la manera en que acepta esta nueva etapa de su vida.

Salma: Quiero verme bien a los 60

Lejos de intentar desafiar el paso del tiempo, Hayek ha sido una de las voces más abiertas de Hollywood sobre el envejecimiento. En entrevistas recientes ha explicado que su objetivo nunca ha sido aparentar menos edad, sino sentirse bien con la mujer que es hoy.

“Me emociona más tener 50 y 60 años y verme bien a los 50 y 60. Es un tipo de belleza diferente (...) No me importa envejecer. No creo que porque pase el tiempo pierda mi juventud. Como la belleza, la juventud no está solo en la superficie", dijo a People en 2025.

También ha confesado que evita, en la medida de lo posible, los procedimientos cosméticos porque considera que su rostro forma parte de su identidad y quiere conservar la naturalidad de sus expresiones.



“No quiero parecer sobreproducida. Todo el mundo está demasiado producido y se ve precioso, pero ese no es el look que quiero para mí", añadió a Vogue.

Los últimos años, hemos sido testigos de una versión de Salma que abraza los cambios en su físico y uno de los más aplaudidos fue el hecho de lucir sus canas.

“Es mi color natural y son mis canas naturales… No quiero gastar lo que me queda de juventud fingiendo que soy más joven y dejar de disfrutar la vida", dijo a Allure sobre su filosofía de belleza.