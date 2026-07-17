A dos días de encabezar el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026, Shakira volvió a acaparar la atención en redes sociales al revelar un adelanto en español de "Dai Dai", la canción oficial del torneo que interpreta junto al cantante nigeriano Burna Boy.
Shakira canta 'Dai Dai', el himno del Mundial, en español y se vuelve viral
Dai Dai, de Shakira, en español
El tema fue lanzado originalmente en inglés y rápidamente se consolidó como uno de los himnos del Mundial. Desde su estreno, acumula casi 200 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del verano.
Ahora, a propósito de la final que disputarán Argentina y España, dos selecciones de habla hispana, la cantante compartió en sus redes sociales un breve fragmento de la versión en español, un gesto que fue recibido con entusiasmo por sus seguidores.
Aunque el adelanto despertó la expectativa de miles de fans, Shakira confirmó que durante su presentación en la final interpretará la versión original en inglés, acompañada por los Ghetto Kids, el grupo de niños ugandeses que participará en el esperado espectáculo.
La publicación no tardó en viralizarse y cientos de usuarios comenzaron a preguntarle cuándo estará disponible la canción completa en español.
Entre los comentarios destacan mensajes como: "¿Desde cuándo salió la música en español?", "¿Dónde puedo escuchar la canción completa en español?" y "¿Cómo la pudo cambiar?", reflejando la sorpresa que provocó esta nueva adaptación.
Otros aprovecharon para preguntarle a qué selección apoyará en la final. "Shakiiii, ¿vas con España o Argentina?", escribió uno de sus seguidores.
La artista, sin embargo, prefirió no revelar sus preferencias futbolísticas.
También hubo quienes celebraron la versatilidad de la colombiana al interpretar el tema en otro idioma.
La expectativa por el espectáculo de medio tiempo sigue creciendo, especialmente porque marcará el regreso de Shakira a uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.