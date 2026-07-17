Shakira canta 'Dai Dai', el himno del Mundial, en español y se vuelve viral

Dai Dai, de Shakira, en español

El tema fue lanzado originalmente en inglés y rápidamente se consolidó como uno de los himnos del Mundial. Desde su estreno, acumula casi 200 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del verano.

Ahora, a propósito de la final que disputarán Argentina y España, dos selecciones de habla hispana, la cantante compartió en sus redes sociales un breve fragmento de la versión en español, un gesto que fue recibido con entusiasmo por sus seguidores.

Aunque el adelanto despertó la expectativa de miles de fans, Shakira confirmó que durante su presentación en la final interpretará la versión original en inglés, acompañada por los Ghetto Kids, el grupo de niños ugandeses que participará en el esperado espectáculo.

Shakira (Getty Images)

La publicación no tardó en viralizarse y cientos de usuarios comenzaron a preguntarle cuándo estará disponible la canción completa en español.