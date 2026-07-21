El detalle mexicano que escondía el vestido de Shakira en la clausura del Mundial 2026

El detalle mexicano que estuvo presente en el vestido Shakira en el Mundial 2026

El diseño de Shakira combinó un body con cortes laterales y una falda de largas tiras de gasa en tonos rosa, amarillo y naranja, que evocaban los colores de un atardecer y acompañaban el movimiento de la artista durante su presentación.

Shakira (Getty Images)

Fausto Puglisi explicó que buscaba capturar la energía que transmiten tanto Miami Beach como la Ciudad de México, especialmente un rincón muy particular de la Condesa: "Siempre me ha fascinado la energía de Miami Beach y Ciudad de México", contó el diseñador en entrevista para Page Six.

El diseñador detalló que un edificio de esa zona fue el punto de partida para desarrollar la paleta de colores del vestuario: "Hay un rincón en La Condesa que es rosa mezclado con amarillo brillante y naranja atardecer".

Shakira (Getty Images)

Para el creativo, el objetivo era traducir en moda la personalidad de la intérprete colombiana: "La mezcla de soul latino, ritmo caribeño, diversión latina, brillo, descaro y sensualidad: eso es exactamente lo que quería plasmar en este look. Shakira encarna ese espíritu sin esfuerzo. Juntos creamos algo audaz, emotivo y vibrante, como una puesta de sol sobre Miami Beach, llena de color, libertad y movimiento", agregó.

Cada uno de los cristales Swarovski fue colocado a mano durante más de 120 horas de trabajo distribuidas a lo largo de dos semanas, logrando un efecto brillante que destacó bajo las luces del estadio.