La batalla legal entre Colate y Paulina Rubio por su hijo Andrea Nicolás continúa después de la resolución que determinó que el menor permanezca en Estados Unidos con la cantante, en lugar de viajar a España para comenzar el nuevo ciclo escolar. Tras conocer la decisión, el empresario español ha cuestionado distintos aspectos del proceso judicial y aseguró que algunas de las pruebas que presentó no fueron consideradas. También denunció que se enteró de la resolución a través de los medios de comunicación.
Colate señala irregularidades tras fallo que mantiene a su hijo con Paulina Rubio en Estados Unidos
Colate cuestiona fallo que mantiene a su hijo con Paulina Rubio
Durante una entrevista para el programa español Viernes TV, Nicolás Vallejo-Najera ‘Colate’ contó un episodio que, según su versión, ocurrió el pasado 18 de octubre. Aseguró que ese día acudió a una estación del AVE para entregar a Andrea Nicolás a Paulina Rubio, tal como establecía una orden judicial, pero la cantante no se presentó.
De acuerdo con el empresario, previamente había recibido un correo electrónico de Paulina en el que ella le confirmaba que se encontraba en Madrid y que acudiría a la estación para recoger a su hijo.
“Paulina me escribe un mail diciendo: ‘Oye, estoy en Madrid, en dos días como ha dicho el juzgado de Segovia, nos vemos en la estación del AVE y me traes al niño’. Voy a la estación del AVE, 18 de octubre a las 12 del mediodía y resulta que Paulina no está. La sentencia, la orden dice: ‘Tiene que entregar el niño a la madre’. Y la madre me confirma por escrito que está en Madrid y resulta que la madre no viene por el niño. Entonces ¿Quién está incumpliendo ahí la orden? Yo aparezco con el niño para entregárselo y la madre que dice que está en España y no aparece, ¿quién está incumpliendo la orden?”, dijo Colate.
Según Colate, varias de las pruebas que presentó durante el proceso no fueron tomadas en cuenta, además, cuestionó la labor de Amber Glassper, identificada como tutora y guardiana de su hijo, a quien acusa de no mantener una buena relación con él y que habría mostrado una mayor disposición hacia Paulina.
Colate asegura que se enteró del fallo de la jueza por los medios
Otro de los cuestionamientos que Colate hizo durante la entrevista está relacionado con la forma en que se habría difundido información sobre el proceso. Según el empresario, Paulina Rubio tendría contacto con personas que posteriormente llevan información del caso a los medios de comunicación.
El propio empresario se refirió a este tema en el programa de espectáculos y cuestionó directamente la manera en que, según él, se ha manejado la información relacionada con la custodia de su hijo
“Yo a veces he venido a defenderme de cosas que se han dicho sobre mí. Paulina lo que hace es llamar a alguien para que cuente las cosas sobre mí, como es el caso de la sentencia. O sea, la sentencia estaba en los programas de televisión antes de que yo la viera. La sentencia no, absolutamente todo. Todo lo que ella quiere que se sepa se lo dice a este a este tipo”, aseguró Colate.
Durante la emisión también se habló de cómo habría recibido Andrea Nicolás la decisión judicial. Según el programa, el menor tomó la noticia con tranquilidad, aunque estaba muy ilusionado de quedarse en España y comenzar el nuevo ciclo escolar.
El programa también retomó un episodio que ha sido mencionado dentro de la disputa legal: una presunta situación de violencia que habría involucrado al menor Colate relató su versión de aquel momento y aseguró que hubo una intervención policial. Explicó que él no se encontraba en el lugar cuando Andrea Nicolás lo llamó para contarle lo ocurrido.
“El niño o sea lo tienen que ingresar, vamos. O sea, ha habido muchas intervenciones policiales. (…) Coincide que justamente ese día es el día que sale la publicación en la que mi hijo no quería que saliera. Mi hijo me dice, me llama y me dice: ‘Oye, me han pegado y he llamado a la guardiana. Me ha dicho que no llame a la policía, pero yo estaba asustadísimo y llamo a la policía y vino la policía’. Y yo no estaba ahí, yo estaba volando”.
Por ahora, la resolución mantiene a Andrea Nicolás en Estados Unidos con Paulina Rubio, mientras Colate continúa cuestionando distintos aspectos del proceso y matiene la postura que que hará todo lo posible para pasar más tiempo con su hijo.