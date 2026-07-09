La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después no solo en la historia del futbol, sino también del entretenimiento. Por primera vez, la final del torneo contará con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl , una apuesta con la que la FIFA busca convertir el partido más importante del campeonato en un evento global que combine deporte y música.
Shakira, BTS, Justin Bieber: todos los artistas confirmados para el medio tiempo de la final del Mundial 2026
Los artistas confirmados para el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026
La gran protagonista será Shakira, quien volverá a escribir un nuevo capítulo en su relación con los Mundiales. La cantante colombiana encabezará el espectáculo junto con Madonna, BTS y, más recientemente, Justin Bieber, cuya incorporación fue confirmada esta semana por la FIFA y Global Citizen.
Además de Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, el espectáculo contará con la participación del nigeriano Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel, el coro infantil PS22 Chorus y Coldplay, banda cuyo vocalista, Chris Martin, funge como director creativo del evento.
También habrá apariciones especiales de personajes de Plaza Sesamo y The Muppets, en un formato pensado para llegar a públicos de todas las edades.
¿Cuándo es la final del Mundial 2026?
El espectáculo se realizará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, sede de la gran final del Mundial, y tendrá una duración aproximada de 11 minutos, similar a la de los tradicionales shows del Super Bowl.
Su producción estará a cargo de Global Citizen y tendrá un objetivo solidario: recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación y al futbol para millones de niños en todo el mundo.
Shakira y su historia con los Mundiales
La presencia de Shakira no es casualidad. La artista colombiana se ha convertido en una de las figuras musicales más ligadas a la Copa del Mundo gracias a temas como Waka Waka, himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, y La La La (Brazil 2014), lanzado durante la Copa del Mundo de Brasil.
Para la edición de 2026, la cantante también interpretará Dai Dai, el tema oficial del torneo junto a Burna Boy. La canción debutó durante la ceremonia inaugural celebrada en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, reforzando el papel de Shakira como una de las artistas más representativas en la historia de los Mundiales.