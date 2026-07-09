Shakira, BTS, Justin Bieber: todos los artistas confirmados para el medio tiempo de la final del Mundial 2026

Los artistas confirmados para el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

La gran protagonista será Shakira, quien volverá a escribir un nuevo capítulo en su relación con los Mundiales. La cantante colombiana encabezará el espectáculo junto con Madonna, BTS y, más recientemente, Justin Bieber, cuya incorporación fue confirmada esta semana por la FIFA y Global Citizen.

Además de Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, el espectáculo contará con la participación del nigeriano Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel, el coro infantil PS22 Chorus y Coldplay, banda cuyo vocalista, Chris Martin, funge como director creativo del evento.

Chris Martin líder de Coldplay. (Getty Images)

También habrá apariciones especiales de personajes de Plaza Sesamo y The Muppets, en un formato pensado para llegar a públicos de todas las edades.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

El espectáculo se realizará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, sede de la gran final del Mundial, y tendrá una duración aproximada de 11 minutos, similar a la de los tradicionales shows del Super Bowl.

New York New Jersey Stadium, donde será la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Su producción estará a cargo de Global Citizen y tendrá un objetivo solidario: recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación y al futbol para millones de niños en todo el mundo.