Revelan nuevos detalles del date de Shakira y Manuel García Rulfo

En una entrevista para el programa Despierta América, el propietario de El Floridita, restaurante cubano donde coincidieron la cantante colombiana y el protagonista de The Lincoln Lawyer, relató cómo vivió la inesperada visita de la intérprete de Hips Don't Lie.

Shakira y Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance

“No, eso fue tremenda sorpresa. Cuando me preguntaban los clientes si era ella, yo decía ‘No, yo no creo que es’. Pero cuando nos acercamos para asegurar que sí era ella, era ella. Eso fue tremenda sorpresa”.

La presencia de Shakira provocó revuelo entre los asistentes, quienes rápidamente comenzaron a identificarla pese a que intentó disfrutar de la noche de manera discreta.

El empresario incluso mostró el sitio exacto donde la artista pasó varias horas con el actor mexicano García-Rulfo: “Justamente esta es la mesa donde se sentó Shakira con su compañero y acá atrás es donde tenemos la orquesta y esta es la pista de baile donde ella bailó y compartió con él”.

De acuerdo con el relato, lejos de tratarse de una visita rápida, ambos permanecieron buena parte de la noche disfrutando del ambiente, la música y, sobre todo, de la pista de baile: “La pasaron bien, bailaron, disfrutaron la noche, le gustó mucho la música, el DJ puso un poco de la música de ella cuando terminó la banda y lo pasó de lo más bien. Ellos no cenaron, ellos vinieron más tarde y vinieron para bailar”.