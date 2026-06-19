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Espectáculos

Revelan nuevos detalles del date de Shakira y Manuel García Rulfo

El dueño de El Floridita, el bar de salsa al que Shakira y Manuel García Rulfo fueron a bailar el fin de semana pasado, dio detalles de la visita de la famosa colombiana.
vie 19 junio 2026 02:27 PM
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Manuel García Rulfo, Shakira. (Quién/Getty Images)

Las imágenes de Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo bailando juntos en un restaurante cubano se volvieron virales en cuestión de horas y desataron una ola de especulaciones de romance en redes sociales. Mientras algunos usuarios aseguraron que entre ambos podría existir algo más que una amistad, el dueño del lugar donde ocurrió el encuentro rompió el silencio y reveló detalles de aquella noche.

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Revelan nuevos detalles del date de Shakira y Manuel García Rulfo

En una entrevista para el programa Despierta América, el propietario de El Floridita, restaurante cubano donde coincidieron la cantante colombiana y el protagonista de The Lincoln Lawyer, relató cómo vivió la inesperada visita de la intérprete de Hips Don't Lie.

Shakira y Manuel García-Rulfo juntos desatan rumores de romance
Shakira y Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance

“No, eso fue tremenda sorpresa. Cuando me preguntaban los clientes si era ella, yo decía ‘No, yo no creo que es’. Pero cuando nos acercamos para asegurar que sí era ella, era ella. Eso fue tremenda sorpresa”.

La presencia de Shakira provocó revuelo entre los asistentes, quienes rápidamente comenzaron a identificarla pese a que intentó disfrutar de la noche de manera discreta.

El empresario incluso mostró el sitio exacto donde la artista pasó varias horas con el actor mexicano García-Rulfo: “Justamente esta es la mesa donde se sentó Shakira con su compañero y acá atrás es donde tenemos la orquesta y esta es la pista de baile donde ella bailó y compartió con él”.

De acuerdo con el relato, lejos de tratarse de una visita rápida, ambos permanecieron buena parte de la noche disfrutando del ambiente, la música y, sobre todo, de la pista de baile: “La pasaron bien, bailaron, disfrutaron la noche, le gustó mucho la música, el DJ puso un poco de la música de ella cuando terminó la banda y lo pasó de lo más bien. Ellos no cenaron, ellos vinieron más tarde y vinieron para bailar”.

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Las declaraciones alimentaron aún más las especulaciones sobre la posibilidad de un romance. Usuarios de las redes señalaron que la química entre ambos era evidente en los videos que circularon.

Sin embargo, el personal del restaurante aclaró que Shakira también convivió con otros asistentes y que incluso aceptó bailar con un cliente habitual del lugar.

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El Mundial de futbol reunirá a estrellas del todo el mundo en sus tres históricas sedes: México, Estados Unidos y Canada, entre ellos destacan Shakira, Katy Perry, Belinda y Alejandro Fernández. (Getty Images)

“Bailó con un muchacho que viene frecuentemente y es buen bailarín. Bailó una canción con él y era muy sencilla, muy amable”.

Hasta el momento, ni Shakira ni Manuel García-Rulfo han hablado públicamente sobre los rumores surgidos tras su salida nocturna. Mientras tanto, las imágenes de ambos disfrutando de una noche de salsa siguen generando debate entre los seguidores de la cantante, quienes se preguntan si se trató simplemente de una reunión de amigos o del inicio de una nueva historia sentimental.

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Shakira

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