El tiempo vuela: Harper Beckham, la hija menor de David y Victoria Beckham, cumple 15 años y así la celebró la familia

Harper Seven Beckham celebró este 10 de julio su cumpleaños número 15 rodeada del cariño de su familia. David y Victoria Beckham y sus hijos Romeo y Cruz recurrieron a Instagram para dedicarle mensajes de felicitación acompañados de fotografías y videos que repasaron distintos momentos de su infancia y adolescencia.
Esta fecha también volvió a poner evidencia la ausencia de Brooklyn Beckham, quien no compartió ninguna felicitación para su hermana en medio del conflicto familiar que mantiene desde hace meses con sus papás.
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David y Victoria Beckham celebran el cumpleaños 15 de su hija menor Harper Beckham
David Beckham publicó una serie de imágenes en blanco y negro de Harper cuando era bebé y la describió como una hija "dulce, amable y hermosa", además de asegurar que toda la familia se siente afortunada de tenerla. También la llamó su "perfecta hija" y le deseó el mejor cumpleaños.
Por su parte, Victoria Beckham envió un mensaje más personal. La diseñadora compartió fotografías inéditas de distintas etapas de la vida de Harper, además de un video casero en el que se le ve de niña jugar con el maquillaje de su mamá.
En el texto que acompañó la publicación escribió que verla crecer "ha sido la mayor alegría" de su vida y la definió como una joven "amable, divertida y hermosa". También la llamó su "mejor amiga" y aseguró que la inspira todos los días. Harper respondió en los comentarios con un breve "Te amo muchísimo".
Romeo y Cruz Beckham también se sumaron a la celebración con fotografías familiares y mensajes dirigidos a su hermana menor, quien desde hace años ocupa un lugar muy visible en las publicaciones de la familia y, aunque cuenta con Instagram, no ha hecho público su perfil… todavía.
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Harper Beckham: una infancia seguida por millones
Harper Seven Beckham nació el 10 de julio de 2011 y es la única hija de David y Victoria Beckham, además de la menor de los cuatro hermanos, después de Brooklyn, Romeo y Cruz.
Desde su nacimiento apareció con frecuencia en las redes sociales de sus padres y en eventos públicos relacionados con la carrera deportiva de David o con la firma de moda de Victoria.
Con el paso de los años también asistió a desfiles, entregas de premios y campañas contra el acoso escolar junto a su mamá, quien en distintas entrevistas explicó que procura educarla con valores como la amabilidad y el esfuerzo por encima de la apariencia.
Entre las anécdotas más recordadas de la hija menor de los Beckham figuran los videos en los que maquilló a David, las fotografías durante vacaciones familiares y las apariciones junto a Victoria en eventos de moda, donde suele captar la atención de los fotógrafos por su evolución frente al público y, sobre todo en años recientes, porque ya pinta para convertirse en una “it girl”.
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El fallido intento de Harper por acercarse a Brooklyn Beckham
El cumpleaños de Harper Beckham llegó mientras continúa la fractura entre Brooklyn Beckham y el resto de la familia.
Semanas atrás, la adolescente protagonizó uno de los episodios más comentados de este conflicto cuando visitó la casa de Brooklyn en Beverly Hills con una carta en la mano, en un intento por restablecer el contacto con su hermano mayor.
Diversos medios señalaron que Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz Beckham, no se encontraban en el lugar en ese momento y que el gesto reforzó la imagen de Harper como una de las integrantes de la familia que más ha buscado tender puentes durante el distanciamiento.
Sin embargo, este viernes Brooklyn volvió a mantenerse en silencio en redes sociales, mientras el resto de los Beckham inundó Instagram con mensajes dedicados a la festejada, él prefirió no publicar nada.