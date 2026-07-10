El tiempo vuela: Harper Beckham, la hija menor de David y Victoria Beckham, cumple 15 años y así la celebró la familia

David y Victoria Beckham celebran el cumpleaños 15 de su hija menor, Harper Beckham (Instagram)

David y Victoria Beckham celebran el cumpleaños 15 de su hija menor Harper Beckham

David Beckham publicó una serie de imágenes en blanco y negro de Harper cuando era bebé y la describió como una hija "dulce, amable y hermosa", además de asegurar que toda la familia se siente afortunada de tenerla. También la llamó su "perfecta hija" y le deseó el mejor cumpleaños.

Por su parte, Victoria Beckham envió un mensaje más personal. La diseñadora compartió fotografías inéditas de distintas etapas de la vida de Harper, además de un video casero en el que se le ve de niña jugar con el maquillaje de su mamá.

David y Victoria Beckham celebran el cumpleaños 15 de su hija menor, Harper Beckham (Instagram)

En el texto que acompañó la publicación escribió que verla crecer "ha sido la mayor alegría" de su vida y la definió como una joven "amable, divertida y hermosa". También la llamó su "mejor amiga" y aseguró que la inspira todos los días. Harper respondió en los comentarios con un breve "Te amo muchísimo".

Romeo y Cruz Beckham también se sumaron a la celebración con fotografías familiares y mensajes dirigidos a su hermana menor, quien desde hace años ocupa un lugar muy visible en las publicaciones de la familia y, aunque cuenta con Instagram, no ha hecho público su perfil… todavía.