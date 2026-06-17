La fractura entre Brooklyn Beckham y su familia parece estar lejos de resolverse. Ahora, la tensión ha sumado un nuevo capítulo que involucra a Harper Beckham, la hija menor de David y Victoria Beckham, cuyo intento por acercarse a su hermano mayor habría terminado en una profunda decepción.
Brooklyn Beckham acusa a sus papás de usar a Harper como pieza de reconciliación; Victoria está devastada
Brooklyn Beckham acusa a sus papás de usar a Harper como pieza de reconciliación
De acuerdo con un reporte de Page Six, Harper visitó la casa de Brooklyn en Los Ángeles poco después de asistir junto a su familia al homenaje de David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood. La adolescente habría acudido con la intención de ver a su hermano y entregarle una carta escrita con su puño y letra.,
Sin embargo, el encuentro nunca ocurrió, puesto que Brooklyn no estaba en su casa en ese momento y que Harper se fue del lugar sin poder verlo. Lo que inicialmente parecía un gesto privado terminó convirtiéndose en noticia internacional cuando comenzaron a circular fotografías y versiones contradictorias sobre lo sucedido.
Fuentes cercanas a los Beckham aseguran que tanto David como Victoria conocían los planes de su hija y apoyaban cualquier intento de reconciliación. La situación habría afectado especialmente a Victoria, quien estaría sufriendo al ver a sus hijos distanciados.
No obstante, un portavoz de los Peltz Beckham aseguró que dicha visita había sido planeada y parte de una estrategia para mejorar la imagen de los Beckham tras el distanciamiento con Brooklyn.
"Que hubiera fotógrafos esperando justo cuando la carta fue entregada lo dice todo. Fue algo orquestado para las cámaras", aseguró.
De hecho, esta no es la primera vez que Brooklyn acusa a sus papás de actuar con dobles intenciones frente a las cámaras y él tiene la idea de que Victoria y David han utilizado a la prensa para atacarlo a él y a su esposa.
Victoria Beckham, devastada tras el fallido intento de Harper por acercarse a Brooklyn
De acuerdo con fuentes cercanas a los Beckham, Victoria estaría especialmente afectada por el impacto emocional que la situación está teniendo en Harper, de 14 años.
El medio británico The Telegraph relata que fuentes cercanas a David y Victoria Beckham han descrito la acusación de su hijo como algo "increíblemente triste".
"Resulta muy doloroso que se esté lanzando una acusación tan desagradable contra una niña inocente que simplemente echa muchísimo de menos a su hermano", señalaron. "No era necesario decir nada. Inventar algo así es completamente innecesario".
Mientras tanto, personas cercanas a los Beckham insisten en que David y Victoria mantienen la esperanza de reconstruir la relación con su hijo mayor. Sin embargo, cada nuevo episodio parece evidenciar que el camino hacia una reconciliación definitiva sigue siendo incierto.