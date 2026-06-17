Brooklyn Beckham acusa a sus papás de usar a Harper como pieza de reconciliación; Victoria está devastada

Brooklyn Beckham acusa a sus papás de usar a Harper como pieza de reconciliación

De acuerdo con un reporte de Page Six, Harper visitó la casa de Brooklyn en Los Ángeles poco después de asistir junto a su familia al homenaje de David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood. La adolescente habría acudido con la intención de ver a su hermano y entregarle una carta escrita con su puño y letra.,

Sin embargo, el encuentro nunca ocurrió, puesto que Brooklyn no estaba en su casa en ese momento y que Harper se fue del lugar sin poder verlo. Lo que inicialmente parecía un gesto privado terminó convirtiéndose en noticia internacional cuando comenzaron a circular fotografías y versiones contradictorias sobre lo sucedido.

La familia Beckham está distanciada desde la boda de Brooklyn, el mayor de sus hijos, con Nicola Peltz. (Getty Images)

Fuentes cercanas a los Beckham aseguran que tanto David como Victoria conocían los planes de su hija y apoyaban cualquier intento de reconciliación. La situación habría afectado especialmente a Victoria, quien estaría sufriendo al ver a sus hijos distanciados.

No obstante, un portavoz de los Peltz Beckham aseguró que dicha visita había sido planeada y parte de una estrategia para mejorar la imagen de los Beckham tras el distanciamiento con Brooklyn.

"Que hubiera fotógrafos esperando justo cuando la carta fue entregada lo dice todo. Fue algo orquestado para las cámaras", aseguró.

David Beckham develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Frazer Harrison / Getty Images)

De hecho, esta no es la primera vez que Brooklyn acusa a sus papás de actuar con dobles intenciones frente a las cámaras y él tiene la idea de que Victoria y David han utilizado a la prensa para atacarlo a él y a su esposa.