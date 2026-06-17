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Espectáculos

Brooklyn Beckham acusa a sus papás de usar a Harper como pieza de reconciliación; Victoria está devastada

Harper Beckham intentó reencontrarse con su hermano Brooklyn durante una visita a Los Ángeles. El gesto no tuvo éxito y habría dejado devastada a Victoria Beckham.
mié 17 junio 2026 10:44 AM
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Brooklyn Beckham acusa a sus papás de usar a su hermana Harper para buscar una reconciliación. (Getty Images)
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Harper Beckham intentó acercarse a Brooklyn, pero el gesto intensificó la guerra familiar Lo que parecía un intento de reconciliación entre Harper Beckham y su hermano Brooklyn terminó convertido en un nuevo capítulo de la crisis familiar.

Brooklyn Beckham acusa a sus papás de usar a Harper como pieza de reconciliación

De acuerdo con un reporte de Page Six, Harper visitó la casa de Brooklyn en Los Ángeles poco después de asistir junto a su familia al homenaje de David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood. La adolescente habría acudido con la intención de ver a su hermano y entregarle una carta escrita con su puño y letra.,

Sin embargo, el encuentro nunca ocurrió, puesto que Brooklyn no estaba en su casa en ese momento y que Harper se fue del lugar sin poder verlo. Lo que inicialmente parecía un gesto privado terminó convirtiéndose en noticia internacional cuando comenzaron a circular fotografías y versiones contradictorias sobre lo sucedido.

David Beckham Honored With Star On Hollywood Walk Of Fame
La familia Beckham está distanciada desde la boda de Brooklyn, el mayor de sus hijos, con Nicola Peltz. (Getty Images)

Fuentes cercanas a los Beckham aseguran que tanto David como Victoria conocían los planes de su hija y apoyaban cualquier intento de reconciliación. La situación habría afectado especialmente a Victoria, quien estaría sufriendo al ver a sus hijos distanciados.

No obstante, un portavoz de los Peltz Beckham aseguró que dicha visita había sido planeada y parte de una estrategia para mejorar la imagen de los Beckham tras el distanciamiento con Brooklyn.

"Que hubiera fotógrafos esperando justo cuando la carta fue entregada lo dice todo. Fue algo orquestado para las cámaras", aseguró.

David Beckham develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
David Beckham develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Frazer Harrison / Getty Images)

De hecho, esta no es la primera vez que Brooklyn acusa a sus papás de actuar con dobles intenciones frente a las cámaras y él tiene la idea de que Victoria y David han utilizado a la prensa para atacarlo a él y a su esposa.

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Victoria Beckham, devastada tras el fallido intento de Harper por acercarse a Brooklyn

De acuerdo con fuentes cercanas a los Beckham, Victoria estaría especialmente afectada por el impacto emocional que la situación está teniendo en Harper, de 14 años.

El medio británico The Telegraph relata que fuentes cercanas a David y Victoria Beckham han descrito la acusación de su hijo como algo "increíblemente triste".

David Beckham Victoria Beckham
David Beckham, copropietario del Inter Miami CF, y Victoria Beckham, asisten al partido de los Playoffs de la MLS Cup 2025 entre el Inter Miami CF y el Nashville SC en el Chase Stadium (Carmen Mandato/Getty Images)

"Resulta muy doloroso que se esté lanzando una acusación tan desagradable contra una niña inocente que simplemente echa muchísimo de menos a su hermano", señalaron. "No era necesario decir nada. Inventar algo así es completamente innecesario".

Mientras tanto, personas cercanas a los Beckham insisten en que David y Victoria mantienen la esperanza de reconstruir la relación con su hijo mayor. Sin embargo, cada nuevo episodio parece evidenciar que el camino hacia una reconciliación definitiva sigue siendo incierto.

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