David y Victoria Beckham demostraron que, pese a la complicada situación familiar que atraviesan, su relación sigue tan sólida como hace casi tres décadas. La pareja celebró su aniversario número 27 de bodas con románticos mensajes y fotografías inéditas, compartidas en redes sociales, donde recordaron algunos de los momentos más importantes de su historia de amor.
David y Victoria Beckham celebran 27 años de casados en medio de la crisis con su hijo Brooklyn
La fecha, sin embargo, llega en medio del persistente distanciamiento con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, una fractura familiar que ha acaparado titulares durante los últimos meses y que sigue sin mostrar señales de reconciliación.
David Beckham publicó una recopilación de imágenes que recorren su historia junto a Victoria, desde sus primeros años como pareja hasta fotografías familiares más recientes.
"Veintisiete años hoy. Gracias por darme a nuestros hermosos hijos y construir la vida que tenemos juntos. Te amo", escribió el exfutbolista, quien describió a su familia como su mayor logro.
Victoria respondió con una publicación igual de emotiva. La diseñadora compartió una imagen abrazando a su esposo, acompañada de varias fotografías de finales de los años noventa, y agradeció el camino recorrido juntos.
La pareja contrajo matrimonio el 4 de julio de 1999 en el castillo de Luttrellstown, en Irlanda. Desde entonces han formado una de las relaciones más mediáticas y longevas del mundo del espectáculo, superando cambios de país, carreras profesionales, rumores de crisis y la constante atención pública.
La ausencia de Brooklyn hace evidente la ruptura en la familia Beckham
Aunque el aniversario estuvo lleno de mensajes de amor, el contexto familiar continúa siendo complejo. Brooklyn Beckham permanece distanciado de sus padres desde principios de año, después de hacer públicas diversas acusaciones sobre la relación familiar y su matrimonio con Nicola Peltz.
En los últimos meses, el hijo mayor de los Beckham ha mantenido escaso contacto con su familia e incluso ha utilizado el conflicto como parte de campañas publicitarias, alimentando las especulaciones sobre una posible reconciliación que, por ahora, parece lejana.
Pese a ello, distintos medios británicos aseguran que David y Victoria siguen esperando recuperar el vínculo con su hijo y mantienen la esperanza de que el tiempo ayude a sanar las diferencias.