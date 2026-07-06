David y Victoria Beckham celebran 27 años de casados en medio de la crisis con su hijo Brooklyn

La fecha, sin embargo, llega en medio del persistente distanciamiento con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, una fractura familiar que ha acaparado titulares durante los últimos meses y que sigue sin mostrar señales de reconciliación.

David Beckham publicó una recopilación de imágenes que recorren su historia junto a Victoria, desde sus primeros años como pareja hasta fotografías familiares más recientes.

"Veintisiete años hoy. Gracias por darme a nuestros hermosos hijos y construir la vida que tenemos juntos. Te amo", escribió el exfutbolista, quien describió a su familia como su mayor logro.

Victoria respondió con una publicación igual de emotiva. La diseñadora compartió una imagen abrazando a su esposo, acompañada de varias fotografías de finales de los años noventa, y agradeció el camino recorrido juntos.

La pareja contrajo matrimonio el 4 de julio de 1999 en el castillo de Luttrellstown, en Irlanda. Desde entonces han formado una de las relaciones más mediáticas y longevas del mundo del espectáculo, superando cambios de país, carreras profesionales, rumores de crisis y la constante atención pública.