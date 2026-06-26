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Brooklyn Beckham dedica emotivo mensaje a su suegro y olvida a su papá, David Beckham

Brooklyn Beckham dedica emotivo mensaje a su suegro y reaviva la distancia con David Beckham
vie 26 junio 2026 12:07 PM
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Brooklyn Peltz Beckham, Nelson Peltz y Nicola Peltz Beckham
Brooklyn Peltz Beckham, Nelson Peltz y Nicola Peltz Beckham (Instagram)
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Brooklyn Beckham dedica emotivo mensaje a su suegro y olvida a su papá, David Beckham

A través de sus historias de Instagram, Brooklyn compartió una fotografía junto al papá de su esposa, Nicola Peltz, y le dedicó un mensaje en el que reiteró su cariño por él: "Feliz cumpleaños Nelson. Te quiero muchísimo ¡Estoy tan feliz de poder celebrarte hoy! Gracias por ser el mejor suegro", acompañado de un corazón rojo.

La publicación, hecha por el cumpleaños número 84 del inversionista estadounidense, fue retomada por Nicola, quien también le dedicó un cariñoso post a su padre.

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Brooklyn celebró el cumpleaños 84 de su suegro. (Instagram)

Aunque el mensaje de cumpleaños podría parecer un gesto casual, el contexto familiar en el que ocurre ha hecho que cobre un significado especial.

Brooklyn Beckham, Nelson Peltz, Claudia Heffner Peltz y Nicola Peltz
Brooklyn Beckham, Nelson Peltz, Claudia Heffner Peltz y Nicola Peltz (Instagram)

La felicitación se dio apenas unos días después de que Brooklyn guardara silencio durante el Día del Padre y evitara dedicar un mensaje público a David Beckham, a diferencia de sus hermanos Romeo y Cruz. Paradójicamente, tanto David como Victoria sí lo incluyeron en las fotografías que compartieron ese día en redes sociales, un gesto que, según diversos medios británicos, habría incomodado a Brooklyn.

Brooklyn, cada vez más cercano a la familia Peltz

Desde su boda con Nicola Peltz en abril de 2022, Brooklyn ha mostrado una estrecha relación con la familia de su esposa.

Nelson Peltz, empresario y fundador de Trian Fund Management, ha respaldado públicamente a la pareja. En febrero de este año rompió el silencio sobre la polémica familiar y aseguró que tanto Nicola como Brooklyn son "una gran pareja". Además, les aconsejó mantenerse alejados del ruido mediático y disfrutar de su matrimonio.

Beckham y Nicola Peltz
Beckham y Nicola Peltz (Getty Images)

Las recientes fotografías difundidas desde Florida muestran nuevamente a Brooklyn integrado en las celebraciones familiares de los Peltz, reforzando la imagen de cercanía que ha construido con ellos en los últimos años.

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El origen del distanciamiento con los Beckham

La crisis familiar se hizo pública a principios de 2026, cuando Brooklyn confirmó que la relación con sus papás estaba fracturada.

El hijo mayor de David y Victoria Beckham aseguró entonces que durante años prefirió mantener los problemas familiares en privado, pero decidió hablar después de considerar que su matrimonio con Nicola había sido objeto de constantes cuestionamientos.

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Nicola Peltz Beckham y su esposo Brooklyn Beckham en la celebración de su boda (via Instagram (@nicolaanepeltzbeckham))

Entre los episodios que señaló se encuentra lo ocurrido durante su boda en Palm Beach. Brooklyn afirmó que su primer baile con Nicola terminó convirtiéndose en un baile entre él y su mamá, Victoria Beckham, una situación que describió como profundamente incómoda y que marcó un antes y un después en la relación familiar. También confirmó que el vestido de novia de Nicola terminó siendo confeccionado por Valentino después de que el atelier de Victoria Beckham no pudiera realizarlo, un hecho que en su momento dio pie a numerosas especulaciones.

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Actualmente Brooklyn Beckham se mantiene alejado de su familia y acusa a sus padres de querer separarlo de Nicola Peltz. (Getty Images)

En medio de la polémica, Nicola Peltz ha sido el principal respaldo de Brooklyn. Esta semana, ambos celebraron el sexto aniversario de su compromiso con mensajes en los que se describieron mutuamente como "almas gemelas" y reafirmaron que siguen construyendo su vida juntos, lejos del ruido que rodea a la familia Beckham.

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