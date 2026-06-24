Revelan que Brooklyn Beckham está molesto con David y Victoria por incluirlo en sus mensajes del Día del Padre

Brooklyn Beckham estaría molesto por las publicaciones de David y Victoria durante el Día del Padre

El pasado domingo, tanto David como Victoria Beckham recurrieron a sus redes sociales para publicar mensajes dedicados al Día del Padre acompañados de fotografías en las que aparecían sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

La diseñadora compartió una imagen familiar, mientras que el exfutbolista publicó varias fotografías con sus hijos, incluyendo imágenes individuales con cada uno de ellos. Sin embargo, según información publicada por The Sun, Brooklyn Beckham no habría recibido bien esos detalles.

David, Brooklyn y Victoria Beckham (Instagram/brooklynbeckham)

Una fuente citada por el medio británico aseguró que el joven empresario preferiría que sus padres dejaran de incluirlo en publicaciones relacionadas con la familia: "Está furioso por eso", aseguró el informante. Y agregó: "Les ha pedido que lo dejen en paz y siguen publicando cosas sobre él".

Y explicó que, para Brooklyn , este tipo de publicaciones solo reavivan la atención sobre el conflicto familiar: "Eso solo hace que todo vuelva a salir a la luz. Le gustaría que dejaran el tema en paz y lo dejaran en paz", puntualizó.