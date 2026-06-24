La relación entre Brooklyn Beckham y sus papás, David y Victoria, sigue atravesando momentos complicados. Ahora, nuevos reportes aseguran que el hijo mayor de la familia no reaccionó positivamente y está molesto por los mensajes que ambos compartieron en redes sociales para celebrar el Día del Padre.
Revelan que Brooklyn Beckham está molesto con David y Victoria por incluirlo en sus mensajes del Día del Padre
Brooklyn Beckham estaría molesto por las publicaciones de David y Victoria durante el Día del Padre
El pasado domingo, tanto David como Victoria Beckham recurrieron a sus redes sociales para publicar mensajes dedicados al Día del Padre acompañados de fotografías en las que aparecían sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.
La diseñadora compartió una imagen familiar, mientras que el exfutbolista publicó varias fotografías con sus hijos, incluyendo imágenes individuales con cada uno de ellos. Sin embargo, según información publicada por The Sun, Brooklyn Beckham no habría recibido bien esos detalles.
Una fuente citada por el medio británico aseguró que el joven empresario preferiría que sus padres dejaran de incluirlo en publicaciones relacionadas con la familia: "Está furioso por eso", aseguró el informante. Y agregó: "Les ha pedido que lo dejen en paz y siguen publicando cosas sobre él".
Y explicó que, para Brooklyn , este tipo de publicaciones solo reavivan la atención sobre el conflicto familiar: "Eso solo hace que todo vuelva a salir a la luz. Le gustaría que dejaran el tema en paz y lo dejaran en paz", puntualizó.
El episodio que volvió a poner a los Beckham en medio de la controversia
Las tensiones entre Brooklyn Beckham y su familia continúan generando titulares en la prensa internacional. Lo que comenzó como rumores de distanciamiento se convirtió en una disputa familiar que, lejos de disminuir, ha aumentado la atención sobre el conflicto.
La semana pasada surgió otro episodio que volvió a poner a la familia Beckham en el centro de la polémica. Varias fotografías mostraron a Harper Beckham intentando visitar a su hermano en su residencia de Los Ángeles, luego de que David recibiera su estrella en el paseo de la Fama en Hollywood. Sin embargo, el equipo de Brooklyn y Nicola cuestionó la intención detrás de esa visita.
"El hecho de que hubiera fotógrafos presentes en el momento lo dice todo: esto fue un montaje para las cámaras", aseguró un representante de la pareja.
Sin embargo, personas cercanas a los Beckham aseguran que la situación ha sido dolorosa para toda la familia y rechazan que existiera alguna intención mediática detrás del encuentro.
De acuerdo a una fuente consultada por Page Six, Victoria Beckham estaría muy afectada por el distanciamiento con su hijo mayor, mientras que allegados a la familia aseguran que la visita de Harper surgió de manera genuina y con el deseo de acercarse a su hermano.