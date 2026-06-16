Brooklyn Beckham manda indirecta a sus papás en pleno comercial

Brooklyn Beckham manda indirecta a sus papás en un comercial

En el video que compartió a través de sus redes sociales, Brooklyn Beckham aparece sentado en el sofá con un control remoto en la mano y comenta que está siguiendo la Copa del Mundo desde la comodidad de su casa.

"Probablemente se estén preguntando por qué estoy viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde casa... Es una larga historia", dice en el comercial mientras tira unos boletos del torneo sobre la mesa de centro.

Enseguida, aparece el mensaje: "Es complicado. Más información pronto". Brooklyn también tituló la publicación "Es una larga historia", lo que llevó a varios seguidores a interpretar el anuncio como una referencia a la situación familiar que ha ocupado titulares durante los últimos meses.

Fuentes cercanas a la familia Beckham han revelado que la familia no vio con buenos ojos el comercial de Brooklyn.

“Hacer un anuncio basado en el distanciamiento familiar como si fuera una broma, cuando su familia está devastada y su hermana y abuelos están inconsolables, es indignante”, dijo un amigo de Victoria y David a Katie Hind. “Sobre todo viniendo de alguien que afirma querer paz y privacidad”.

David, Brooklyn y Victoria Beckham (Getty Images)

Brooklyn se pierde la develación de la estrella en el Paseo de la Fama de David Beckham

La campaña se difundió poco después de la ceremonia en la que David Beckham recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose en el primer futbolista en obtener este reconocimiento.

David Beckham develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Frazer Harrison / Getty Images)

El evento reunió a gran parte del círculo cercano del exfutbolista. Victoria Beckham asistió acompañada de tres de sus hijos: Romeo, Cruz y Harper y entre los invitados también estuvieron Tom Cruise, Eva Longoria y Pepe Bastón.