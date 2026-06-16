Una nueva campaña protagonizada por Brooklyn Beckham volvió a evidenciar la tensión con su familia. El hijo mayor de David y Victoria Beckham participó en un comercial de la plataforma de entregas DoorDash en la que aparentemente hace alusión al distanciamiento con sus papás y sus hermanos.
Brooklyn Beckham manda indirecta a sus papás en pleno comercial
Brooklyn Beckham manda indirecta a sus papás en un comercial
En el video que compartió a través de sus redes sociales, Brooklyn Beckham aparece sentado en el sofá con un control remoto en la mano y comenta que está siguiendo la Copa del Mundo desde la comodidad de su casa.
"Probablemente se estén preguntando por qué estoy viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde casa... Es una larga historia", dice en el comercial mientras tira unos boletos del torneo sobre la mesa de centro.
Enseguida, aparece el mensaje: "Es complicado. Más información pronto". Brooklyn también tituló la publicación "Es una larga historia", lo que llevó a varios seguidores a interpretar el anuncio como una referencia a la situación familiar que ha ocupado titulares durante los últimos meses.
Fuentes cercanas a la familia Beckham han revelado que la familia no vio con buenos ojos el comercial de Brooklyn.
“Hacer un anuncio basado en el distanciamiento familiar como si fuera una broma, cuando su familia está devastada y su hermana y abuelos están inconsolables, es indignante”, dijo un amigo de Victoria y David a Katie Hind. “Sobre todo viniendo de alguien que afirma querer paz y privacidad”.
Brooklyn se pierde la develación de la estrella en el Paseo de la Fama de David Beckham
La campaña se difundió poco después de la ceremonia en la que David Beckham recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose en el primer futbolista en obtener este reconocimiento.
El evento reunió a gran parte del círculo cercano del exfutbolista. Victoria Beckham asistió acompañada de tres de sus hijos: Romeo, Cruz y Harper y entre los invitados también estuvieron Tom Cruise, Eva Longoria y Pepe Bastón.
Sin embargo, la ausencia de Brooklyn Beckham fue uno de los aspectos más comentados de la celebración. El joven, de 27 años, actualmente vive en Estados Unidos y se encontraba a poca distancia del lugar donde se llevó a cabo el homenaje, lo que representó una nueva señal de que la reconciliación con su familia parece lejana.
Durante la ceremonia, David Beckham evitó alimentar la polémica y ante las preguntas sobre la situación familiar, el exjugador se limitó a describirla como un "asunto privado", y prefirió enfocarse en recordar sus orígenes
"Jamás habría imaginado que un futbolista inglés de clase trabajadora alcanzaría un honor así", expresó durante la ceremonia. Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando Victoria Beckham tomó la palabra para rendir homenaje a su esposo: "La mayoría conoce a David como deportista, hombre de negocios y activista, pero detrás de esos títulos hay un hombre definido por su carácter", afirmó.
La diseñadora también destacó las cualidades que han acompañado a David a lo largo de su trayectoria. "Su impulso, su determinación y su ambición son conocidos por todos", señaló antes de concluir: "Estoy muy orgullosa de todo lo que has conseguido hasta ahora", agregó.
David Beckham vive una jornada histórica en el Mundial 2026
Contrario a su hijo, David Beckham fue uno de los invitados a la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, que se celebró el pasado 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El exfutbolista asistió para presenciar el debut de la selección de Estados Unidos contra Paraguay.
Desde una los palcos, el empresario siguió el encuentro acompañado por su esposa, Victoria Beckham, y por uno de sus amigos más cercanos, el actor Tom Cruise.
El arrancque del mudial tuvo un significado especial para el exjugador, ya que horas antes recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento a su impacto deportivo y a la influencia cultural que ha tenido en el crecimiento del futbol en Estados Unidos.
Otro de los momentos que llamó la atención ocurrió en las tribunas del estadio, cuando Beckham y Cruise firmaron una playera del América que les mostró un aficionado mexicano, un gesto se viralizó rápidamente en redes sociales.
La ceremonia inaugural en Estados Unidos también contó con las presentaciones musicales de Katy Perry, Future, Tyla, Lisa, de Blackpink, Anitta y Rema, sumándose a los festejos organizados de manera simultánea en México y Canadá, las otras dos sedes anfitrionas del Mundial 2026.