En medio de la pelea con sus papás, Brooklyn Beckham insiste: Tiene la vida que soñó junto a Nicola Peltz

La pareja celebró este 24 de junio el sexto aniversario de su compromiso con una serie de mensajes en redes sociales que dejaron claro que, pese a la tormenta mediática que rodea a la familia Beckham desde hace meses, su relación sigue siendo su principal prioridad.
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"Hace seis años le pedí a mi mejor amigo que se casara conmigo. Eres mi chica, mi hermosa esposa y todo mi corazón. Cada día contigo se siente como la mejor aventura y todavía no puedo creer que pueda hacer la vida contigo. Haces que todo sea más brillante, más divertido, más dulce y más mágico solo por ser tú mismo. No puedo esperar para seguir riendo, soñando y mantenerme joven contigo para siempre. Te amo más que las palabras, Nicola", posteó Brooklyn junto a una fotografía al lado de su esposa.
Nicola respondió con otro mensaje romántico en el que definió a Brooklyn como su “amor para siempre” y agradeció el apoyo y la felicidad que ha dado a su vida desde que comenzaron su relación.
La historia de amor de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham
Aunque se conocieron años antes en círculos sociales similares, fue en 2019 cuando la relación entre Brooklyn y Nicola se volvió seria. Menos de un año después, en julio de 2020, anunciaron su compromiso.
La boda llegó en abril de 2022. Se trató de una ceremonia en Palm Beach, Florida, en la residencia familiar de los Peltz.
La celebración de su aniversario se da en uno de los momentos más delicados para la familia Beckham. Desde principios de 2026, Brooklyn ha reconocido públicamente el distanciamiento que mantiene con sus padres, David y Victoria Beckham. En una serie de publicaciones difundidas en enero, aseguró que durante años intentó mantener los conflictos familiares en privado, aunque finalmente decidió hablar tras la difusión de diversas versiones sobre la situación.
Desde entonces, la tensión ha quedado en evidencia en distintos episodios públicos. Brooklyn ha estado ausente de varios eventos familiares importantes y su relación con sus padres y hermanos parece seguir atravesando una etapa complicada. Incluso recientes publicaciones por el Día del Padre y algunos encuentros familiares han vuelto a alimentar las especulaciones sobre una posible reconciliación que, por ahora, no parece cercana.
En medio de la controversia, Nicola se ha mantenido como el apoyo más visible de Brooklyn. No es la primera vez que utilizan una fecha significativa para reafirmar ese mensaje. En abril, durante su cuarto aniversario de bodas, Brooklyn aseguró que habían pasado por muchas cosas juntos, pero que estaban “más fuertes que nunca”.
Las causas del distanciamiento entre Brooklyn y su familia
Luego de meses de especulaciones sobre el motivo del plaito familiar, Nicola confirmó que originalmente había considerado usar un diseño de la firma de su suegra, pero que el atelier de Victoria no pudo confeccionar el vestido en los tiempos requeridos, por lo que finalmente optó por un diseño de Valentino Haute Couture.
Sin embargo, el episodio que hoy se considera el verdadero punto de quiebre ocurrió durante la recepción de la boda celebrada en Palm Beach. En enero de 2026, el propio Brooklyn Beckham aseguró públicamente que un momento programado para ser el primer baile con su esposa terminó convirtiéndose en un baile con su mamá, Victoria Beckham, frente a cientos de invitados. Según su versión, el cantante Marc Anthony llamó al escenario a "la mujer más hermosa del lugar" y, en lugar de Nicola, presentó a Victoria.
Días después, el DJ de la boda, Fat Tony, confirmó públicamente que el incidente ocurrió y aseguró que Nicola abandonó el salón llorando, mientras que Brooklyn se mostró visiblemente afectado porque esperaba compartir ese momento con su esposa. El episodio se convirtió en uno de los temas más comentados de la celebración y, con el tiempo, pasó a ser señalado como el origen de las tensiones que terminaron fracturando la relación entre Brooklyn y sus padres.
Aunque David y Victoria Beckham nunca han dado una versión detallada de lo sucedido, el propio Brooklyn ha señalado en varias ocasiones que los acontecimientos de su boda marcaron un antes y un después en la relación familiar.