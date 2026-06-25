En medio de la pelea con sus papás, Brooklyn Beckham insiste: Tiene la vida que soñó junto a Nicola Peltz

"Hace seis años le pedí a mi mejor amigo que se casara conmigo. Eres mi chica, mi hermosa esposa y todo mi corazón. Cada día contigo se siente como la mejor aventura y todavía no puedo creer que pueda hacer la vida contigo. Haces que todo sea más brillante, más divertido, más dulce y más mágico solo por ser tú mismo. No puedo esperar para seguir riendo, soñando y mantenerme joven contigo para siempre. Te amo más que las palabras, Nicola", posteó Brooklyn junto a una fotografía al lado de su esposa.

Nicola respondió con otro mensaje romántico en el que definió a Brooklyn como su “amor para siempre” y agradeció el apoyo y la felicidad que ha dado a su vida desde que comenzaron su relación.

Antes de casarse en 2022, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham tuvieron otras parejas con las que formaron un historial amoroso. (Getty Images)

La historia de amor de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham

Aunque se conocieron años antes en círculos sociales similares, fue en 2019 cuando la relación entre Brooklyn y Nicola se volvió seria. Menos de un año después, en julio de 2020, anunciaron su compromiso.

La boda llegó en abril de 2022. Se trató de una ceremonia en Palm Beach, Florida, en la residencia familiar de los Peltz.

La celebración de su aniversario se da en uno de los momentos más delicados para la familia Beckham. Desde principios de 2026, Brooklyn ha reconocido públicamente el distanciamiento que mantiene con sus padres, David y Victoria Beckham. En una serie de publicaciones difundidas en enero, aseguró que durante años intentó mantener los conflictos familiares en privado, aunque finalmente decidió hablar tras la difusión de diversas versiones sobre la situación.

Boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

Desde entonces, la tensión ha quedado en evidencia en distintos episodios públicos. Brooklyn ha estado ausente de varios eventos familiares importantes y su relación con sus padres y hermanos parece seguir atravesando una etapa complicada. Incluso recientes publicaciones por el Día del Padre y algunos encuentros familiares han vuelto a alimentar las especulaciones sobre una posible reconciliación que, por ahora, no parece cercana.