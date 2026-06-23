Romeo Beckham debutará como actor en 'Forty Love', la historia de un romance gay

Romeo Beckham debutará como actor en Forty Love, un romance gay sobre tenis

La noticia fue dada a conocer por Variety, publicación que también compartió la primera imagen oficial de la película dirigida por el reconocido fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti. En la producción, Romeo Beckham comparte pantalla con el actor francés Paul Kircher.

Forty Love (Manna Studios)

La historia sigue a Sascha Gallo, un joven tenista que busca conquistar un importante torneo en París. Sin embargo, en medio de la competencia aparece un rival que transformará por completo su vida.

Romeo interpreta precisamente a ese personaje cuya llegada cambia el rumbo del protagonista. La sinopsis adelanta que "por primera vez, se enfrenta a un adversario de naturaleza totalmente distinta: el amor. Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya encontrado en la cancha".

Romeo Beckham (Getty Images)

El productor Hugo Selignac describió la cinta como: "Una fábula romántica sensual, romántica y profundamente conmovedora.. una historia de iniciación a la edad adulta".