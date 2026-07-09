Muere Bonnie Tyler a los 75 años, la inolvidable voz de 'Total Eclipse of the Heart'

Muere Bonnie Tyler a los 75 años

La artista fue ingresada en mayo en un hospital de Faro, en el sur de Portugal, donde posee una casa, para someterse a una operación intestinal.

Tras la intervención quirúrgica, fue inducida a un coma artificial.

"Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando", afirmó la familia en un comunicado publicado en Facebook.



La cantante, nacida en Gales y cuyo verdadero nombre era Gaynor Hopkins, acababa de lanzar un sencillo, "Only Love", y tenía prevista próximamente una gira por Europa.

En un comunicado, la oficina del primer ministro británico informó que Keir Starmer, se mostró "entristecido" por la muerte de Tyler, a quien calificó como "una de las mayores artistas discográficas del Reino Unido", cuya música "sigue llegando al corazón de la gente".

Bonnie Tyler (AFP)

Por su parte, el cantante canadiense Bryan Adams fue una de las primeras estrellas en rendirle homenaje.

En un mensaje publicado en X, Adams escribió que "tenía una voz extraordinaria" y le dio las gracias por su "hermosa" interpretación de una canción que él coescribió, "Before the Night Is Over"

