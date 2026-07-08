Un video publicado por la influencer rusa Mariya Kostromitina convirtió a su hija, Anastasia Kostromitina, nos hizo pensar si el delantero noruego Erling Haaland tiene una “clon” o una hermana gemela perdida. Y no fuimos los únicos.
Además de su hermana, el futbolista Erling Haaland tiene otra "clon", se trata de la modelo rusa Anastasia Kostromitina
Erling Haaland y Anastasia Kostromitina: ¿Separados al nacer?
Las comparaciones entre Erling Haaland y Anastasia Kostromitina comenzaron tras viralizarse el video en el que es más que evidente que tanto el futbolista como la modelo comparten rasgos sumamente parecidos como el cabello rubio, los ojos claros, la estructura de la cara rostro e, incluso, algunas expresiones faciales.
La propia Anastasia alimentó el fenómeno en redes al recrear algunas de las poses y celebraciones más conocidas del atacante, quien ha destacado en el desarrollo de la Copa del Mundo.
Lo interesante del caso es que el gran parecido de la modelo rusa con Haaland se dio casi a la par del trend originado por el parecido que tienen el delantero de la selección de Noruega y su hermana Gabrielle Braut Haaland, aunque —naturalmente— eso se entiende.
¿Quién es Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que es idéntica a Haaland?
Anastasia Kostromitina es una modelo rusa de 24 años que reside en Moscú y forma parte de la agencia Motion Models.
En su book aparecen campañas para marcas como Clarins, Dyson, Uniqlo y Lamoda, además de colaboraciones en editoriales y otros proyectos de moda.
De acuerdo con declaraciones dadas a conocer por The Sun, las comparaciones con Erling Haaland comenzaron hace aproximadamente cuatro años.
Al principio le resultaban incómodas e incluso reconoció que llegó a sentirse ofendida por ser comparada con un futbolista.
Sin embargo, con el paso del tiempo cambió de opinión y decidió asumir el parecido con humor, al considerar que no era algo negativo si se trataba de uno de los deportistas más reconocidos del mundo.
“Para ser sincera, pasé por todas las etapas de la negación. Al principio no entendía cómo me parecía a él. Luego me sentí un poco ofendida. Pero ahora me doy cuenta de que parecerme a un atleta tan genial, aunque solo sea físicamente, no está nada mal, así que decidí aprovecharlo”, dijo la modelo, de acuerdo con el medio británico.
“En cuanto aparecieron los comentarios negativos, me di cuenta de que el video se había vuelto viral. Pero hay muchos más comentarios positivos. Es agradable, los que critican no me molestan, solo le dan más visibilidad al video”, señaló.
El video viral de la 'hermana gemela' de Erling Haaland
El video original de Anastaia, compartido por su mamá, ha sumado millones de reproducciones en pocas horas y dio paso a una oleada de memes, montajes y comparaciones en distintas redes sociales.
Algunos usuarios bromean con la posibilidad de que exista un parentesco entre la modelo rusa y el futbolista, mientras que otros la llaman la "versión femenina" del astro noruego.