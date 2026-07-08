Además de su hermana, el futbolista Erling Haaland tiene otra "clon", se trata de la modelo rusa Anastasia Kostromitina

¿Quién es Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que es idéntica a Haaland?

Anastasia Kostromitina es una modelo rusa de 24 años que reside en Moscú y forma parte de la agencia Motion Models.

En su book aparecen campañas para marcas como Clarins, Dyson, Uniqlo y Lamoda, además de colaboraciones en editoriales y otros proyectos de moda.

Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que parece la "clon" de Erling Haaland (Instagram / Anastasia Kostromitina)

De acuerdo con declaraciones dadas a conocer por The Sun, las comparaciones con Erling Haaland comenzaron hace aproximadamente cuatro años.

Al principio le resultaban incómodas e incluso reconoció que llegó a sentirse ofendida por ser comparada con un futbolista.

Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que parece la "clon" de Erling Haaland (Instagram / Anastasia Kostromitina)

Sin embargo, con el paso del tiempo cambió de opinión y decidió asumir el parecido con humor, al considerar que no era algo negativo si se trataba de uno de los deportistas más reconocidos del mundo.

“Para ser sincera, pasé por todas las etapas de la negación. Al principio no entendía cómo me parecía a él. Luego me sentí un poco ofendida. Pero ahora me doy cuenta de que parecerme a un atleta tan genial, aunque solo sea físicamente, no está nada mal, así que decidí aprovecharlo”, dijo la modelo, de acuerdo con el medio británico.

Erling Haaland (Instagram / Erling Haaland)

“En cuanto aparecieron los comentarios negativos, me di cuenta de que el video se había vuelto viral. Pero hay muchos más comentarios positivos. Es agradable, los que critican no me molestan, solo le dan más visibilidad al video”, señaló.