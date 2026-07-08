La biopic de Britney Spears avanza: ya tiene guionista para adaptar las memorias de la cantante

¿De qué tratará la película de Britney Spears?

El filme estará basado en La mujer que soy, el libro autobiográfico con el que Britney Spears rompió el silencio sobre algunos de los episodios más difíciles de su vida.

Publicada en octubre de 2023, la obra se convirtió en un fenómeno editorial al vender más de un millón de ejemplares durante su primera semana en Estados Unidos y traducirse a decenas de idiomas.

Britney Spears (Getty Images)

En sus memorias, la cantante narra su ascenso al estrellato desde la infancia, su relación con Justin Timberlake, la presión de la fama, la maternidad y, sobre todo, los trece años que pasó bajo una tutela legal que controló aspectos de su vida personal, financiera y profesional. También aborda el movimiento #FreeBritney, que impulsó el fin de esa tutela en 2021.

¿Quién interpretará a Britney Spears en su biopic?

Uno de los mayores misterios del proyecto sigue siendo el reparto. Aunque en los últimos meses han circulado rumores sobre posibles candidatas para dar vida a Britney Spears, Universal no ha confirmado a ninguna actriz y el proceso de casting permanece bajo absoluta reserva.

Lo que sí está claro es que el estudio apuesta por convertir la historia de la intérprete de "Toxic" en uno de sus grandes proyectos biográficos.