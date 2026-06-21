David y Victoria Beckham no olvidan a Brooklyn en su celebración por el Día del Padre en medio de la crisis familia

Victoria Beckham destaca a David como papá

La primera en pronunciarse fue Victoria Beckham, quien dedicó un mensaje a su esposo acompañado por una serie de fotografías familiares, entre ellas una tomada durante unas vacaciones en la que aparecen David junto a sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

David Beckham junto a sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. (Instagram)

“David, de verdad eres el mejor papá. Tu mayor logro siempre han sido nuestros hermosos hijos y te queremos muchísimo. Feliz Día del Padre”, escribió la diseñadora.

La publicación llamó la atención porque, pese al conflicto familiar, Brooklyn fue incluido de manera natural entre las imágenes compartidas.

David Beckham recuerda momentos con Brooklyn

Horas más tarde, David Beckham también recurrió a sus redes sociales para celebrar la fecha con un álbum de recuerdos familiares.

David Beckham junto a sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper (Instagram)

La primera fotografía muestra a sus cuatro hijos cuando eran pequeños, mientras que otra imagen retrata un momento especial junto a Brooklyn durante su infancia.

“Ser papá es mi trabajo más importante… Los amo a todos y gracias mamá @victoriabeckham por darme nuestra hermosa familia. Feliz Día del Padre a todos los papás del mundo”, escribió el exfutbolista.

Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper

Hasta el momento, Brooklyn no ha respondido públicamente a las publicaciones ni ha compartido un mensaje dedicado a su padre.