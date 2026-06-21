David y Victoria Beckham no olvidan a Brooklyn en su celebración por el Día del Padre en medio de la crisis familia

A pesar del distanciamiento que mantienen desde hace meses con su hijo mayor, David y Victoria Beckham aprovecharon el Día del Padre para enviar un nuevo mensaje de unión familiar. Ambos compartieron fotografías en las que aparece Brooklyn, un gesto que muchos interpretaron como un nuevo intento por acercarse al joven de 27 años.
Mientras las diferencias familiares continúan ocupando titulares, las publicaciones de la pareja dejaron claro que Brooklyn sigue formando parte de los recuerdos más importantes de la familia.
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Victoria Beckham destaca a David como papá
La primera en pronunciarse fue Victoria Beckham, quien dedicó un mensaje a su esposo acompañado por una serie de fotografías familiares, entre ellas una tomada durante unas vacaciones en la que aparecen David junto a sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.
“David, de verdad eres el mejor papá. Tu mayor logro siempre han sido nuestros hermosos hijos y te queremos muchísimo. Feliz Día del Padre”, escribió la diseñadora.
La publicación llamó la atención porque, pese al conflicto familiar, Brooklyn fue incluido de manera natural entre las imágenes compartidas.
David Beckham recuerda momentos con Brooklyn
Horas más tarde, David Beckham también recurrió a sus redes sociales para celebrar la fecha con un álbum de recuerdos familiares.
La primera fotografía muestra a sus cuatro hijos cuando eran pequeños, mientras que otra imagen retrata un momento especial junto a Brooklyn durante su infancia.
“Ser papá es mi trabajo más importante… Los amo a todos y gracias mamá @victoriabeckham por darme nuestra hermosa familia. Feliz Día del Padre a todos los papás del mundo”, escribió el exfutbolista.
Hasta el momento, Brooklyn no ha respondido públicamente a las publicaciones ni ha compartido un mensaje dedicado a su padre.
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Nicola Peltz sí felicitó a su papá
Quien sí aprovechó la fecha para celebrar fue Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham, quien dedicó un extenso mensaje a su padre, el empresario Nelson Peltz.
“¡Feliz día del padre, papá! Soy tan afortunada de ser tu hija, eres el mejor papá del mundo entero. Gracias por ser el padre más cariñoso y comprensivo que jamás podría haber soñado”, escribió la actriz.
“Te quiero hasta la luna y de vuelta un billón de veces. Gracias por creer siempre en mí y animarme siempre a perseguir mis mayores sueños. Me has enseñado a ser muy fuerte y a nunca rendirme (igual que tú). ¡Te quiero muchísimo! Espero que hoy sea un día perfecto para ti”, agregó:.
Una relación familiar que sigue sin resolverse
La publicación llega varios meses después de que el conflicto entre Brooklyn y sus padres se hiciera público.
En enero trascendió que el hijo mayor de los Beckham no tenía intención de reconciliarse con su familia y, según diversos reportes, acusó a David y Victoria de interferir en su matrimonio con Nicola Peltz.
Entre las versiones que circularon entonces se mencionó que Brooklyn les pidió a sus padres mantener cualquier comunicación únicamente a través de sus abogados.
A principios de este mes, además, surgieron nuevas especulaciones cuando Harper Beckham fue fotografiada llegando a la residencia de Brooklyn en Los Ángeles. Sin embargo, la visita no se concretó porque el joven se encontraba en Nueva York. Posteriormente, representantes de Brooklyn y Nicola aseguraron que aquel encuentro había sido "coreografiado para las cámaras".
Aunque la relación familiar continúa atravesando un momento complicado, los mensajes compartidos por David y Victoria Beckham reflejan que, al menos públicamente, mantienen abierta la posibilidad de un acercamiento con su hijo mayor.