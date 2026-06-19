En el mes del orgullo, Rosalía confirma su relación con Loli Bahí y visibiliza a la comunidad bisexual en Nueva York

Las imágenes de Rosalía y Loli Bahía, difundidas esta semana por medios estadounidenses y que se viralizaron en redes sociales, muestran a la cantante española y a la modelo recorriendo el barrio del SoHo mientras Rosi estaba en la ciudad para ofrecer dos conciertos en el Madison Square Garden.

Durante uno de esos show, la “Motomami” aprovechó para dedicar la canción “La Yugular” a Loli, un gesto que emocionó al público presente en el venue y que reforzó lo que hasta ahora eran sólo suposiciones sobre una relación.

Rosalía y Loli Bahía hacen pública su relación en Nueva York

La relación entre Rosalía y Loli Bahía comenzó a llamar la atención pública a finales de 2025. Desde entonces fueron vistas juntas en distintos viajes, eventos de moda y apariciones públicas, aunque ninguna de las dos hizo declaraciones formales sobre su cercanía.

Las recientes fotografías en Nueva York representan hasta ahora la muestra de afecto pública más evidente de su relación.

Además, la aparición ocurrió en pleno mes del orgullo, lo que hizo que las imágenes dadas a conocer por la prensa y los seguidores de la artista cobraran un sentido más profundo.

Rosalía confirma su relación con Loli Bahía (GARETH CATTERMOLE)

Los fans de la Rosalía celebraron las fotos difundidas desde Nueva York y las interpretaron como un gesto de visibilidad hacia la comunidad bisexual.

En redes sociales, sus seguidores destacaron la naturalidad con la que la intérprete de "Saoko" mostró su relación con Loli y aplaudieron que lo hiciera precisamente durante una fecha dedicada a reconocer y visibilizar la diversidad sexual.

¿Quién es Loli Bahía, la novia de Rosalía?

Loli Bahía, nacida en Francia y de 23 años de edad, forma parte de una nueva generación de modelos con presencia constante en las pasarelas de Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent y Dior.

Loli Bahía, novia de Rosalía (Pascal Le Segretain)

Su ascenso dentro de la industria de la moda ha coincidido con el periodo en el que comenzó a ser relacionada con la artista española, una de las figuras más influyentes del pop internacional.