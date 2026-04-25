Rosalía envía provocador mensaje feminista; pide que le tengan miedo a las mujeres que escuchan sus canciones
Al ser reconocida como Mujer del Año en los premios Billboard Mujeres en la Música, la Rosalía envió un mensaje de agradecimiento y empoderamiento dirigido, sobre todo, a las mujeres que son sus fans incondicionales.
Al ser reconocida como Mujer del Año en los Billboard Mujeres en la Música 2026, Rosalía lanzó un provocador mensaje, una declaración que incomodó y abrió el debate al plantear el “miedo” como símbolo de poder femenino.
Sin estar presente, porque actualmente se encuentra en su gira de conciertos LUX, la cantante española dejó claro que su influencia rebasa la música y alcanza temas de impacto social gracias a su discurso.
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Rosalía es nombrada Mujer del Año en los Billboard Mujeres en la Música 2026
La ceremonia de los Billboard Mujeres en la Música 2026 reunió a figuras clave como Rosalía, Young Miko, Gloria Trevi y Joy Huerta, pero fue el discurso de la española —más que su reconocimiento— lo que terminó desatando un debate por sus provocadoras palabras.
“Yo estoy de tour, por eso me ha sido imposible estar en persona, pero muchísimas gracias por este reconocimiento. Es tremendo honor recibirlo, yo no sería quién soy, de no ser por todas las mujeres que he leído, que he escuchado o que he conocido, así que me gustaría seguir manteniéndome porosa al mundo y seguir aprendiendo de aquellas personas a las que quiero”.
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El provocador mensaje de Rosalía al ser nombrada Mujer del Año que abrió el debate
En un primer momento, el discurso de Rosalía al ser nombrada Mujer del Año se centró en el agradecimiento a las mujeres que han marcado su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, mencionando a su mamá, a su supuesta novia, amigas y colaboradoras cercanas.
“Quiero darle las gracias a mi madre, a Pilar, por darme la vida, a Pili por vivirla conmigo, a Loli por existir, a Alexa, a Carlota, que siempre me hacen reír y siempre están ahí. Gracias a Jodi, Sam, Jen... Viven por siempre respaldarme. Gracias a Rebeca por apostar por mí”.
También destacó la importancia de su equipo de trabajo, subrayando la presencia femenina en su entorno creativo y reconociendo influencias clave dentro de la música.
“Y gracias a todo mi equipo formado por mujeres. Gracias a Caroline, Angélica, por formar parte de Lux. A Pati, a Björk, por inspirarme siempre. Y a tantas otras que este speech no tendría final”.
Sin embargo, el momento que realmente detonó la polémica llegó al final, cuando citó al diseñador Alexander McQueen y lanzó una frase que rápidamente tomo fuerza en redes sociales.
“Pero Alexander McQueen una vez dijo: ‘Quiero que teman a las mujeres que he visto’. Y quizá este sería uno de mis grandes deseos. O sea, me encantaría que la gente tuviera miedo de las mujeres que escuchan mis canciones. Y espero que ellas puedan sentirse siempre libres e imparables, porque lo son. Y muchas gracias, Billboard, por seguir celebrando a las mujeres”, concluyó.
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Rosalía abre el debate con su comentario sobre las mujeres en los Billboard Mujeres en la Música 2026
La declaración de Rosalía sobre que espera que le tengan miedo a las mujeres que escuchan sus canciones fue interpretada de distintas formas.
Mientras algunos la celebraron como un mensaje de empoderamiento radical, otros cuestionaron el uso de la palabra “miedo” como símbolo de fuerza, abriendo una discusión sobre los límites del discurso feminista en el la escena musical en la actualidad.
Así, más allá del reconocimiento, la intérprete de “Bahrein” logró colocar el foco en un mensaje que incomodó a algunos y motivó a otros, reafirmando su capacidad no solo para dominar la música, sino también para provocar conversación dentro y fuera de la industria.