Rosalía envía provocador mensaje feminista; pide que le tengan miedo a las mujeres que escuchan sus canciones

El provocador mensaje de Rosalía al ser nombrada Mujer del Año que abrió el debate

En un primer momento, el discurso de Rosalía al ser nombrada Mujer del Año se centró en el agradecimiento a las mujeres que han marcado su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, mencionando a su mamá, a su supuesta novia, amigas y colaboradoras cercanas.

“Quiero darle las gracias a mi madre, a Pilar, por darme la vida, a Pili por vivirla conmigo, a Loli por existir, a Alexa, a Carlota, que siempre me hacen reír y siempre están ahí. Gracias a Jodi, Sam, Jen... Viven por siempre respaldarme. Gracias a Rebeca por apostar por mí”.

Rosalía es nombrada Mujer del Año y lanza provocador mensaje feminista en los Billboard Mujeres en la Música 2026 (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images f)

También destacó la importancia de su equipo de trabajo, subrayando la presencia femenina en su entorno creativo y reconociendo influencias clave dentro de la música.

“Y gracias a todo mi equipo formado por mujeres. Gracias a Caroline, Angélica, por formar parte de Lux. A Pati, a Björk, por inspirarme siempre. Y a tantas otras que este speech no tendría final”.

Sin embargo, el momento que realmente detonó la polémica llegó al final, cuando citó al diseñador Alexander McQueen y lanzó una frase que rápidamente tomo fuerza en redes sociales.

Rosalía es nombrada Mujer del Año y lanza provocador mensaje feminista en los Billboard Mujeres en la Música 2026 (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images f)

“Pero Alexander McQueen una vez dijo: ‘Quiero que teman a las mujeres que he visto’. Y quizá este sería uno de mis grandes deseos. O sea, me encantaría que la gente tuviera miedo de las mujeres que escuchan mis canciones. Y espero que ellas puedan sentirse siempre libres e imparables, porque lo son. Y muchas gracias, Billboard, por seguir celebrando a las mujeres”, concluyó.