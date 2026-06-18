Sean ‘Diddy’ Combs recibe nueva reducción de condena: esta es la razón y fecha en la que podría quedar libre

¿Por qué se redujo nuevamente la condena de Sean 'Diddy' Combs?

El fundador de Bad Boy Records cumple una condena de 50 meses de prisión desde octubre de 2025, luego de ser declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.

Sin embargo, fue absuelto de las acusaciones más graves de tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado, y esta es la cuarta modificación de su fecha de salida.

Sean 'Diddy' Combs (AFP)

Aunque las autoridades no han explicado oficialmente las razones del ajuste, varios reportes apuntan a que la participación del músico en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias dentro de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, habría influido en la decisión. Su equipo legal había solicitado desde un inicio que fuera trasladado a ese centro por los programas de tratamiento y la cercanía con su familia.

En marzo pasado, la fecha prevista para su liberación era abril de 2028, pero desde entonces ha seguido adelantándose. Además, sus abogados mantienen una apelación en la que sostienen que la sentencia fue excesiva y han pedido que se reconsidere el caso.