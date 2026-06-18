Sean 'Diddy' Combs recibió una nueva reducción en el tiempo que permanecerá en la cárcel. De acuerdo con registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, el rapero y empresario musical ahora tiene previsto recuperar su libertad el 23 de febrero de 2028, una fecha que se ha ido adelantando en varias ocasiones durante los últimos meses.
Sean ‘Diddy’ Combs recibe nueva reducción de condena: esta es la razón y fecha en la que podría quedar libre
¿Por qué se redujo nuevamente la condena de Sean 'Diddy' Combs?
El fundador de Bad Boy Records cumple una condena de 50 meses de prisión desde octubre de 2025, luego de ser declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.
Sin embargo, fue absuelto de las acusaciones más graves de tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado, y esta es la cuarta modificación de su fecha de salida.
Aunque las autoridades no han explicado oficialmente las razones del ajuste, varios reportes apuntan a que la participación del músico en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias dentro de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, habría influido en la decisión. Su equipo legal había solicitado desde un inicio que fuera trasladado a ese centro por los programas de tratamiento y la cercanía con su familia.
En marzo pasado, la fecha prevista para su liberación era abril de 2028, pero desde entonces ha seguido adelantándose. Además, sus abogados mantienen una apelación en la que sostienen que la sentencia fue excesiva y han pedido que se reconsidere el caso.
Sean 'Diddy' Combs sigue peleando su caso desde prisión
Mientras cumple su condena, Combs continúa preparando su estrategia legal. Según declaraciones de su abogado retomadas por diversos medios, el productor se ha involucrado profundamente en el estudio de su expediente y dedica gran parte de su tiempo a trabajar en su apelación.
Incluso, su defensa asegura que se ha convertido en una especie de “asistente legal” para sí mismo.
Aunque el futuro judicial del rapero sigue siendo incierto y aún enfrenta diversas demandas civiles, la nueva fecha de liberación representa un paso importante en el proceso. Si no hay nuevos cambios, Sean “Diddy” Combs abandonaría la prisión federal de Fort Dix a principios de 2028.