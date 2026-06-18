Natalie Portman pasa el mejor cumpleaños de su vida mientras espera a su tercer bebé

Sin embargo, su embarazo no es el único motivo de felicidad de la actriz, también lo fue su reciente cumpleaños.

"La mejor semana de cumpleaños de todos los tiempos, gracias por todos los deseos de cumpleaños y a Italia por ser el lugar más espectacular. Y si miras de cerca, en la foto 12 puedes ver a Venus y Júpiter casi tocándose ✨", posteó en Instagram junto a un carrusel de fotos que recapitulan los últimos días que ha vivido desde el 9 de junio, fecha en la que celebró 45 años de edad.

Natalie Portman celebró sus 45 en Italia. (Instagram)

En la publicación destacan paisajes de sus días den Italia, algunos platillos locales y detalles de sus días en Europa.

La nueva vida de Natalie Portman después del divorcio

La vida sentimental de Portman cambió radicalmente en 2024, cuando se hizo oficial su divorcio de Benjamin Millepied, con quien estuvo casada durante más de una década y tuvo dos hijos, Aleph y Amalia. La pareja se conoció en el rodaje de Black Swan, película que le valió a la actriz el Oscar a Mejor Actriz en 2011.

Meses después, Natalie inició una relación con Tanguy Destable, productor y músico francés reconocido en la escena electrónica europea. Aunque ambos han mantenido un perfil discreto, fueron vistos juntos en diversas ocasiones en París antes de que la actriz anunciara oficialmente su embarazo.

La vida de Natalie Portman en París

Lejos del ritmo frenético de Hollywood, Natalie ha encontrado en París un refugio. La actriz, que vive entre Francia y Estados Unidos desde hace varios años, ha compartido pequeños vistazos de su día a día, marcado por paseos por la ciudad, visitas a museos, tiempo con sus hijos y una rutina enfocada en su familia.

En la entrevista con Harper's Bazaar, Portman confesó que vive este último embarazo desde una perspectiva distinta a la que tenía cuando era más joven.

“Hay una gratitud que cuando eres joven no necesariamente entiendes. Y hay una calma y un conocimiento de mí misma, de quién quiero a mi alrededor y de la energía que quiero en mi vida, que hacen que esta experiencia sea hermosa todos los días”, explicó.

La actriz también reconoció que probablemente se trate de su último embarazo y que por eso está disfrutando cada momento con una conciencia diferente.